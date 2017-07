Panorama

Das teuerste Selfie aller Zeiten: Frau zerstört mehrere Kunstwerke

Wie weit würden Sie für das perfekte Selfie gehen? Eine Frau in Los Angeles will in einer Ausstellung für ein Foto eine besondere Pose einnehmen - und bringt so mehrere Kunstwerke zu Fall. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend US-Dollar.

Eine Ausstellung in Los Angeles möchte ihren Besuchern ermöglichen, mit der Ausstellung zu interagieren. Dabei hatten die Veranstalter der "the 14th Factory"-Austellung jedoch nicht mit diesem Szenario gerechnet: Einer Frau passierte bei dem Versuch, ein Foto von sich zu machen, ein Missgeschick, bei dem gleich mehrere Kunstwerke zu Bruch gingen.

Als sie für ihr eigenes Foto posieren wollte, verlor sie das Gleichgewicht und riss eine Säule mit sich. Die fiel im Dominoeffekt gegen die anderen Säulen und brachte schließlich eine ganze Reihe zu Fall. Die darauf drapierten Kunstwerke fielen von ihrem Sockel und wurden teilweise stark beschädigt. Der dabei entstandene Schaden: 200.000 US-Dollar. Die Schäden seien nicht zu beheben, wie mehrere US-Medien berichten. Drei Skulpturen seien dauerhaft beschädigt worden.

Video deutet auf einen Stunt hin

Zwei Wochen nach dem Missgeschick wurde nun ein Video auf Youtube veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie die Frau sich vor die Kunstwerke kniet, um aus einem anderen Winkel ein Selfie von sich zu machen. Die Säule, die sie dabei umkippt, bringt mindestens zehn weitere zu Fall.

Das Museum hat bisher keine Auskunft darüber gegeben, ob die Objekte versichert waren. Auch sollen sie nicht hinter dem veröffentlichten Video stecken. Unklar ist derzeit, wer das Video aufgenommen hat. Ein angeblicher Freund von Simon Birch, einem der Künstler der Exposition, soll es auf Youtube hochgeladen haben. Nun glauben viele, dass das angebliche Missgeschick in Wahrheit ein geplanter Stunt von einem oder mehreren Künstlern der Ausstellung gewesen sein könnte.

"The 14th Factory" ist ein ehrenamtliches Projekt, das nur für einige Zeit in Los Angeles Halt macht. Unter dem Titel "Hypercraine" zeigte die Ausstellung Kronen aus verschiedensten Materialien. Die Kronenhaften Kunststücke sind aus verschiedenen Materialien, wie Edelmetalle, Marmor und Holz geformt.

Quelle: n-tv.de