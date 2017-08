Panorama

Flucht beim Familienbesuch: Gewalttäter taucht in Hamburg unter

Die Maßnahme zur Hafterleichterung läuft aus dem Ruder: Während eines Besuchs bei Familienangehörigen gelingt einem verurteilten Straftäter die Flucht. Die Polizei sucht unter Hochdruck nach dem als gefährlich geltenden Mann.

Bei einem Familienbesuch in Hamburg ist einem Häftling des Lübecker Gefängnisses die Flucht gelungen. Er habe einen begleiteten Besuch zur Flucht genutzt, teilte die Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ergebnislos. Nach dem Mann wird weiter gesucht. Die Polizei der Hansestadt setzte dazu zeitweise auch einen Hubschrauber ein.

Der Gefangene, dessen Namen die Polizeidirektion Lübeck mit Willi Schubert angibt, sollte nach Angaben der Behörden eine Freiheitsstrafe von neun Jahren verbüßen. Verurteilt wurde er wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Das reguläre Strafende wäre erst am 10. Februar 2021 erreicht. Der gesuchte Straftäter gilt als gefährlich: Im Anschluss an seine Haftstrafe ist eine Sicherungsverwahrung vorgesehen.

Polizei bittet um Mithilfe

Wie genau es zu der Flucht kommen konnte, ist noch unklar. Der Strafgefangene hatte nach Angaben der JVA seit September 2015 bereits fünf Mal unter Aufsicht das Gefängnis verlassen dürfen, ohne dass es zu Problemen gekommen war. Diesmal befand er sich laut Polizei in Begleitung von zwei JVA-Mitarbeitern. Nach Informationen des NDR wollte der 65-Jährige offenbar seine Schwester besuchen. Seine Aufseher bemerkten demnach zu spät, dass Schubert die Gelegenheit genutzt und die Flucht ergriffen hatte.

Der gesuchte Willi Schubert ist laut Fahndungsaufruf der Polizei 1,79 Meter groß, schlank und hat blaue Augen und schwarze volle Haare. "Er trägt an beiden Armen und an den Handrücken diverse Tätowierungen", heißt es in der Personenbeschreibung.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten Zeugen, die den Häftling gesehen haben und Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 0451 - 1310 an die Polizei Lübeck oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Probleme in der JVA Lübeck

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck war es erst Anfang August beinahe zu einer Häftlingsrevolte gekommen. Etwa 30 Häftlinge der Anlage wollten Berichten lokaler Medien zufolge ein Gespräch über die Haftbedingungen erzwingen.

Die von der Anstaltsleitung alarmierte Polizei rückte sicherheitshalber gleich mit einem Großaufgebot von 15 Streifenwagen an. Nach etwa einer halben Stunde gaben die Insassen der Anstalt auf und ließen sich in ihre Zellen zurückzuführen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Quelle: n-tv.de