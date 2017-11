Panorama

Nach Entzug des Sorgerechts?: Mann hält Geisel in Jugendamt fest

Ein bewaffneter Mann nimmt eine Mitarbeiterin des Jugendamts in Pfaffenhofen an der Ilm als Geisel. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Geiselnehmer um einen Vater, der das Sorgerecht verloren hat. Die Polizei versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen.

Im Jugendamt des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm wird seit dem Morgen eine 31-Jährige Sachbearbeiterin als Geisel festgehalten und in der Behörde mit einer Waffe bedroht. Nach Angaben der Polizei ist der Angreifer mindestens mit einem Messer bewaffnet. Der Bereich um das Jugendamt, das sich in der Nähe des Landratsamtes befindet, ist von der Polizei großräumig abgesperrt worden.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist in der oberbayerischen Kreisstadt eingetroffen. Es werde versucht, Kontakt mit dem Täter aufzunehmen. Die Polizei forderte Anwohner auf, den Bereich um das Jugendamt zu meiden.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auch ob der Täter neben dem Messer weitere Waffen bei sich hat, war zunächst nicht klar. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks soll es sich bei dem Geiselnehmer um einen Vater handeln, dem das Sorgerecht für sein Kind entzogen werden sollte.

Quelle: n-tv.de