Panorama

Griechischer Botschafter ermordet?: Polizei findet verkohlte Leiche bei Rio

Seit kurzer Zeit ist Kyriakos Amiridis griechischer Botschafter in Brasilien. Zuletzt fehlt von dem Diplomaten jede Spur. Nun entdeckt die Polizei im Norden von Rio de Janeiro ein ausgebranntes Auto sowie eine Leiche.

Der griechische Botschafter in Brasilien, Kyriakos Amiridis, ist mutmaßlich ermordet worden. Die Polizei entdeckte in Nova Iguaçu im Norden von Rio de Janeiro einen ausgebrannten Wagen, in dem sich eine Leiche befand. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich um einen Mord handelt. Aus dem Außenministerium in Athen hieß es, die brasilianischen Behörden seien dabei, die Identität der Leiche mit Hilfe von DNA-Tests festzustellen.

Der 59-jährige Diplomat wurde nach Angaben der Polizei zuletzt am Abend des 26. Dezember bei Rio de Janeiro gesehen. Nach Angaben der Botschaft hatte Amiridis gemeinsam mit seiner Familie dort Urlaub gemacht und wollte Anfang Januar in die Hauptstadt Brasília zurückfliegen. Seine Frau meldete ihn schließlich als vermisst, als er nicht in die gemeinsame Ferienwohnung in Nova Iguaçu zurückkehrte.

Brasilianische Medien veröffentlichten Bilder des ausgebrannten Autos und zitierten die Polizei mit den Worten, dass es sich bei dem Toten vermutlich um den Vermissten handle. Das Kennzeichen des Autos stimmt demnach mit dem des Mietfahrzeugs überein, mit dem Amiridis in den Urlaub gefahren war.

Amiridis ist erst seit diesem Jahr griechischer Botschafter in Brasilien. Zuvor arbeitete er von 2012 bis 2016 als Diplomat in Libyen. Von 2001 bis 2004 war Generalkonsul in Rio de Janeiro. Rio kämpft mit einer hohen Kriminalitätsrate, in der 6,5-Millionen-Einwohner-Stadt sind schwer bewaffnete Drogenbanden aktiv. Raubüberfälle und andere Gewalttaten sind an der Tagesordnung.

Quelle: n-tv.de