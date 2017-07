Panorama

Seychellen kontaktieren Malaysia: Wrackteile von Flug MH370 entdeckt?

Noch immer ist das Rätsel um den Verbleib des seit 2014 verschollenen Malaysia-Airline-Fluges MH370 ungelöst. Nun könnte es zumindest neue Hinweise auf das Schicksal des Fliegers geben.

Vor über drei Jahren verschwindet ein Flugzeug spurlos über dem Indischen Ozean. Bis heute fehlt von der Boeing 777 jede Spur. Das Verschwinden von Flug MH370 gehört zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte. Nun gibt es neue Hinweise, die Licht ins Dunkle bringen könnten.

Die Seychellen haben nach einem Fund möglicher Flugzeugteile Malaysia kontaktiert. Die Behörden in dem asiatischen Land hätten "Interesse" an den Trümmern gezeigt und man erwarte nun, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, teilte die Luftfahrtbehörde der Seychellen mit.

Man werde voraussichtlich auch die australischen Behörden kontaktieren, die in der Vergangenheit an Trümmern des seit 2014 verschollenen Malaysia-Airline-Fluges MH370 interessiert gewesen seien, hieß es. Am Montag wurden der Luftfahrtbehörde der Seychellen zufolge Trümmer am Strand der Insel Farquhar gefunden. Dabei handele es sich womöglich um Teile eines Flugzeuges, dies müsse aber noch bestätigt werden.

Flug MH370 war im März 2014 mit 239 Menschen an Bord auf dem Weg von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur nach Peking. Punkt 1.21 Uhr verschwand die Boeing von den Radarschirmen, ohne dass es dafür bislang eine Erklärung gibt. Die letzten Worte aus dem Cockpit: "Good night, Malaysian Three Seven Zero." Sieben Stunden lang empfing ein Satellit dann noch sogenannte Ping-Signale von der Maschine. Etwa solange dauert es, bis der Tank leer gewesen wäre.

Australien, China und Malaysia suchten ein riesiges Gebiet im Indischen Ozeans ab, aber ohne Erfolg. Immer wieder wurden Trümmerteile der Maschine weit entfernt an der Küste Afrikas angeschwemmt, etwa ein Steuerruder, das 2015 auf La Réunion vor der Küste Mosambiks gefunden wurde. Der Inselstaat Seychellen liegt nördlich von La Réunion etwa 1800 Kilometer vor der Küste Kenias.

Quelle: n-tv.de