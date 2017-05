Politik

Umfrage für NRW-Wahl: CDU zieht an SPD vorbei

Lange ist die SPD in Wahlumfragen für Nordrhein-Westfalen die stärkste Kraft. Aber die Stimmung dreht sich. Erstmals seit einem Jahr schiebt sich die CDU vorbei. Spitzenkandidat Laschet darf hoffen.

In einer neuen Umfrage von YouGov liegt die CDU drei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit 31 Prozent knapp vorn. Die SPD kommt mit 30 Prozent nur auf Platz zwei. Es ist das erste Mal seit April 2016, dass die CDU in einer Umfrage in dem Bundesland besser da steht als die regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.

Die weiteren Zahlen der YouGov-Umfrage: FDP und AfD erreichen jeweils 9 Prozent. Die Linken kommen auf 8 Prozent, die Grünen auf 7. Die Piraten würden mit 2 Prozent nicht wieder in den Düsseldorfer Landtag einziehen. Für die FDP wären 9 Prozent ein eher enttäuschendes Ergebnis. Jüngste Umfragen hatten die Liberalen bei 12 oder 13 Prozent gesehen.

In jedem Fall wird die Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen nicht einfach. Weder für eine Fortsetzung der rot-grünen Landesregierung gibt es eine Mehrheit noch für ein rot-gelbes oder ein schwarz-gelbes Bündnis.

Außer einer Großen Koalition wären rechnerisch drei weitere Konstellation denkbar: eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen, eine Ampel aus SPD, FDP und Grünen oder ein rot-rot-grünes Bündnis. Alle Dreierbündnisse wurden jedoch im Vorfeld von jeweils mindestens einer der Parteien ausgeschlossen.

Quelle: n-tv.de