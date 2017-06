Tödlicher Unfall mit Diplomat: "Eine kopierte Verbalnote reicht nicht"

Das "Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen" (WÜD) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der den diplomatischen Verkehr und auch die Immunität von Diplomaten regelt. Dem Übereinkommen gehören heute 190 Staaten an. Es verpflichtet die Vetragsstaaten, die Interessen der Konsularmitarbeiter im Gastland zu schützen - denn diese können immerhin von denen in der Heimat abweichen. Für Diplomaten heißt das auch, dass sie von der Gerichtsbarkeit im Gastland befreit sind. So können sie auch nicht zum etwaigen Sündenbock für die Politik ihres Heimatlandes gemacht werden.

Ausdrücklich soll durch die Regelung niemand bevorzugt werden, denn auch Diplomaten sind laut WÜD dazu verpflichtet, sich im Gastland an geltende Gesetze zu halten. Hält sich ein Diplomat nicht daran, kann das Gastland aber nur Sanktionen verhängen, die den besonderen Vorrechten und Befreiungen für Konsularverteter nicht entgegenstehen - eine Möglichkeit ist, sie etwa zur "unerwünschten Person" zu erklären und um die Ausreise bitten.