Detonation am Flughafen: Explosionen erschüttern Damaskus

Nach Angaben von Aktivisten gibt es in der Nähe des Flughafens von Damaskus mehrere Explosionen. Die Ursache ist unklar. Berichte über einen Luftschlag sind bisher unbestätigt.

Mehrere heftige Explosionen haben nach Angaben von Aktivisten Damaskus erschüttert. Die Detonation am Internationalen Flughafen war in weiten Teilen der syrischen Hauptstadt zu hören, teilte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, mit.

Danach brach in dem Gebiet ein Feuer aus. Große, schwarze Rauchwolken stiegen demnach in den Himmel. Nach Angaben des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera war auch die Luftwaffenbasis Mezze in der Nähe der Stadt betroffen.

Arabische Medien machten israelische Luftschläge für die Explosionen verantwortlich. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Die israelische Zeitung "Haaretz" berichtete unter Berufung auf Quellen in der Syrischen Opposition, dass der Luftschlag dem Militärflughafen gegolten habe, der von Truppen genutzt werde, die der Iran unterstützt. Demnach wurden Waffen- und Munitionslager zerstört.

Angaben über mögliche Opfer und Schäden lagen zunächst nicht vor. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind unabhängig nur schwer zu überprüfen.

Quelle: n-tv.de