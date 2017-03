Politik

Anleitung für Sprengstoff: Islamist in Lippstadt festgenommen

Im nordrhein-westfälischen Lippstadt wird ein Islamist gefasst. Der Mann soll den Behörden schon als Gefährder bekannt gewesen sein. In seinem Zimmer finden die Ermittler nun Gegenstände, die auf mögliche Anschlagspläne hindeuten.

Nach dem Kauf einer potenziell tödlichen Armbrust ist in Lippstadt ein 21-jähriger Islamist festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Medienberichten zufolge wurden bei der Durchsuchung seines Zimmers in einer Pension nahe Lippstadt Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff entdeckt sowie Unterlagen, die auf eine Nähe zur Terrorgruppe Islamischer Staat hindeuten.

Der junge Mann soll aus dem Umfeld des Islamistenführers Abu Walaa stammen, in dem sich auch der Berlin-Attentäter Anis Amri bewegt haben soll. Der 21-Jährige soll bereits als Gefährder unter Beobachtung des Staatsschutzes gestanden haben.

Wegen der Funde in seinem Zimmer, nicht aber wegen der Armbrust, sitze der 21-Jährige nun in Untersuchungshaft, berichteten "Bild.de" und "Westfälischer Anzeiger". Weil die Armbrust frei verkäuflich ist, konnte der 21-Jährige sie legal erwerben. Den Medienberichten zufolge erfolgte die Festnahme bereits am 10. Februar.

Quelle: n-tv.de