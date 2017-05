Politik

Aufregung auf dem roten Teppich: Melania titscht Trumps Hand weg - oder?

Was ist denn da in Israel los? Abseits der großen Politik sorgt ein Mini-Handgemenge auf dem Flughafen von Tel Aviv für Aufmerksamkeit. In den Hauptrollen: Donald und Melania Trump.

Um die Beziehung zwischen US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania ranken sich schon jetzt jede Menge Gerüchte - zum Beispiel sorgt für Verwunderung, dass die First Lady erst in den kommenden Monaten zu ihrem Mann ins Weiße Haus ziehen möchte. Nun gibt es neuen Diskussionsstoff für alle Trumpologen. Denn da war diese Situation auf dem Rollfeld des Flughafens von Tel Aviv. Die israelische Zeitung "Haaretz" twitterte ein kurzes Video, das eine Szene der Ehe von Herrn und Frau Trump zeigt.

Beide laufen gemeinsam mit Premierminister Benjamin Netanjahu den roten Teppich auf dem Rollfeld entlang, Melania leicht versetzt hinter Donald. Dann streckt er, ohne zu schauen, seine Hand nach hinten aus, um ihre zu ergreifen. Doch das funktioniert nicht so recht. Melania streckt ihren rechten Arm aus und scheint dann kurz auf die Hand ihres Mannes zu schlagen. Der zieht diese daraufhin hastig zurück.

Wer nun einen Krach im Hause Trump herbeianalysiert, sollte vorsichtig sein. Denn vielleicht war es auch so: Trump streckt ohne hinzusehen die Hand aus, spürt keine Antwort von seiner Frau und zieht die Hand wieder zurück. In diesem Falle hätte Melania einfach zu spät versucht, die Hand ihres Mannes zu ergreifen. Es sähe dann nur so aus, als ob sie ihm auf die Hand getätschelt hätte. Das würde aber wiederum bedeuten – und da muss der mächtigste Mann der Welt dann durch – dass seine Hand zu klein war, um noch von seiner Frau erreicht zu werden.

