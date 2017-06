Politik

Explosion im Brüsseler Bahnhof: Mutmaßlicher Attentäter ist tot

Nach der Explosion im Brüsseler Zentralbahnhof ist der von Sicherheitskräften niedergeschossene Verdächtige gestorben. Seine Identität ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Terroranschlag aus.

Der mutmaßliche Attentäter vom Brüsseler Zentralbahnhof ist tot. Das teilte die Staatsanwaltschaft in der belgischen Hauptstadt in der Nacht mit. Der Verdächtige war am Dienstagabend von Soldaten niedergeschossen worden, nachdem es eine Explosion in dem Bahnhof gegeben hatte. Augenzeugen zufolge hatte er zuvor "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen.

Die Staatsanwaltschaft stufte den Vorfall als "terroristischen Angriff" ein. Zunächst hieß es, es sei unklar, ob der Verdächtige noch lebe oder nicht. Neben dem Verdächtigen habe es "keine weiteren Opfer" gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Eric van der Sypt. Über die Identität des Mannes sei noch nichts bekannt.

Medienberichten zufolge hatte der Mann einen Sprengstoffgürtel gezündet. Ein Augenzeuge hingegen berichtete, der Mann habe einen Rollkoffer zur Explosion gebracht. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte dies nicht bestätigen.

Situation unter Kontrolle

Die Explosion ereignete sich gegen 20.30 Uhr am Zentralbahnhof. Danach brach Panik aus. Der Bahnhof wurde geräumt. Polizei und Armee riegelten die umliegenden Straßen ab, der Verkehr in der Innenstadt kam zum Erliegen. Etwa eine Stunde später erklärte das Brüsseler Krisenzentrum, die Situation sei wieder unter Kontrolle.

Der Bürgermeister von Brüssel, Philippe Close, schrieb bei Twitter, das Zentrum der Stadt sei "ruhig". Belgiens Premierminister Charles Michel lobte den "Mut" der Sicherheitskräfte. Er kündigte eine Sitzung des Sicherheitsrats für Mittwochmorgen an.

Die Terrorgefahr in der belgischen Hauptstadt wird seit den Anschlägen auf den Flughafen und die Metro im März 2016 nach wie vor als hoch eingeschätzt. Dabei waren 32 Menschen getötet worden. Zu den Taten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Quelle: n-tv.de