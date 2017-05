Politik

Mit 96 Jahren ist Schluss: Prinz Philip zieht sich ab Herbst zurück

Das britische Königspaar erfreut sich bekanntlich einer robusten Gesundheit. Nun allerdings gibt der Palast bekannt: Ab dem Herbst dieses Jahres wird Prinz Philip nicht mehr offizielle Termine wahrnehmen.

Großbritanniens Prinz Philip tritt ab Herbst von allen offiziellen Verpflichtungen zurück. Das gab der Buckingham-Palast in London offiziell bekannt. Seine Frau unterstütze die Entscheidung, hieß es in der Erklärung. Prinz Philip wird im Juni 96 Jahre alt.

Zuvor hatte ein Sondertreffen des Palastes vom Vormittag in britischen Medien für Aufregung gesorgt. Nachdem bekannt geworden war, dass Mitarbeiter des Königshauses aus ganz Großbritannien im Buckingham-Palast zusammenkamen, war spekuliert worden, ob es der 91-jährigen Königin Elizabeth II. oder ihrem Mann Prinz Philip schlecht gehen könnte. Ein Sprecher des Palastes sah sich daraufhin zu der Bemerkung genötigt: "Sie können davon ausgehen, dass die Königin und Prinz Philip nicht tot sind."

Die Queen war am Mittwoch nach einem Urlaub im Schloss Windsor nach London zurückgekehrt. Am Nachmittag hatte sie Premierministerin Theresa May getroffen. Dabei ging es um die Auflösung des britischen Parlaments im Zuge der Neuwahlen. Prinz Philip hatte einen Kricketclub besucht, war bestens gelaunt und sichtbar wohlauf.

Auch die britische Königin zeigt sich trotz ihres hohen Alters von robuster Gesundheit. Zu Weihnachten sorgte sie allerdings für Beunruhigung, als sie wegen einer schweren Erkältung öffentliche Termine absagen musste. Zuletzt hat sie immer mehr Verpflichtungen an andere Mitglieder des Königshauses abgegeben.

Quelle: n-tv.de