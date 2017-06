Politik

Erste Gefechte im Osten: Rebellen starten Offensive auf Rakka

In Rakka stehen die von den USA unterstützten Rebellen kurz vor einem größeren Gefecht um die Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates. Im Morgengrauen begann im Osten die erste Offensive.

Die entscheidende Offensive zur Vertreibung der IS-Miliz aus ihrer syrischen Hochburg Rakka hat begonnen. Von den USA unterstützte Rebellen-Einheiten hätten einen Bezirk im Osten Rakkas angegriffen, teilte die der Opposition nahestehende Beobachterstelle für Menschenrechte mit. "Es hat heute im Morgengrauen begonnen", sagte der Direktor der Beobachterstelle, Rami Abdulrahman.

Auch ein Militärstützpunkt im Norden Rakkas sei attackiert worden. Der Sprecher des Rebellenbündnisses SDF, Talal Silo, sagte, der Kampf zur Befreiung Rakkas habe bereits begonnen. Die Rebellen griffen vom Norden, Osten und Westen her den IS an. "Der Kampf um Rakka wird heftig, weil die Daesh-Kämpfer sterben werden, um ihre sogenannte Hauptstadt zu verteidigen", sagte Silo. Daesh ist die arabische Abkürzung für IS.

Der sogenannte Islamische Staat hat Rakka zur Hauptstadt seines von ihm ausgerufenen Kalifats ernannt. IS-Kämpfer hatten 2014 die Rebellen aus Rakka vertrieben und die im Norden Syriens gelegene Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Seit November haben SDF-Einheiten mit Unterstützung des US-Militärs versucht, die Stadt einzukreisen.

Quelle: n-tv.de