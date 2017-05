Politik

Anschlag in Berlin geplant: Terrorverdächtiger in der Uckermark gefasst

Deutschland steht im Visier der IS-Terroristen. Nun nehmen Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Uckermark einen 17-jährigen Syrer fest. Er wollte offenbar in Berlin ein Selbstmordattentat verüben.

Die brandenburgische Polizei hat in der Uckermark einen 17 Jahre alten syrischen Terrorverdächtigen festgenommen, der einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben soll. Dies teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter in Potsdam mit. Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Hinweise aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Schröter. Der Syrer habe sich in einer elektronischen Nachricht an seine Mutter eindeutig über einen geplanten Anschlag geäußert.

Wie die Polizei in Brandenburg mitteilte, reiste der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen im Jahr 2015 unerlaubt nach Deutschland ein und registrierte sich zwischenzeitlich als Asylbewerber. Seit 2016 wurde er in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Uckermark untergebracht. Die Räume des Heims wurden durch Beamte des Landeskriminalamtes untersucht.

Polizeilich trat der Teenager offenbar bisher nicht in Erscheinung. Während des Zugriffs durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei wurde er nicht verletzt.

Deutschland "vom IS höher priorisiert"

Deutschland steht nach Angaben des Bundesverfassungsschutzes aktuell auf der Zielliste der Extremistenmiliz IS weit oben. Wie der Präsident des Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, am Montag sagte, ist Europa Ziel des IS-Terrorismus. "Dabei ist Deutschland nach unserer Einschätzung vom IS höher priorisiert worden."

Das Bundeskriminalamt geht von mehr als 670 Gefährdern aus, also Personen, denen ein Anschlag zugetraut wird. Täglich erhält der Inlandsgeheimdienst unspezifische Hinweise auf nicht namentlich bekannte Personen oder Gruppen, die angeblich einen Anschlag in Deutschland planen. "Hinzu tritt die hohe Zahl an jungen, männlichen, muslimischen Asylsuchenden und Migranten, die zu einem großen Teil ohne geklärte Identität bei uns sind und über die wir nichts wissen", so Maaßen. Auch die Salafistenszene wächst. Zurzeit zählt der Verfassungsschutz 10.000 Salafisten im Land, vor einem Jahr waren es noch 8650.

Im vergangenen Jahr verübten Islamisten fünf Anschläge in Deutschland. Mindestens sieben weitere Angriffe scheiterten nach Maaßens Worten oder wurden vereitelt. Die Bedrohung werde auf absehbare Zeit nicht abnehmen. "Die Gefahr durch von IS oder Al-Kaida gesteuerte oder beeinflusste Terroranschläge wird in Zukunft weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben oder sogar zunehmen."

Quelle: n-tv.de