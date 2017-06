Politik

In befriedete Zone eingedrungen: USA schießen auf syrische Truppen

In Syrien rücken Kämpfer von Präsident Assad in ein Gebiet vor, das eigentlich von dem Konflikt ausgenommen werden soll. Die US-Armee feuert deshalb auf die vorrückenden Soldaten. Es soll Tote geben.

Die USA haben in Syrien erneut regierungstreue Truppen angegriffen. Die vom Iran unterstützten Kämpfer hätten Soldaten der USA und deren Partner bedroht, teilte die von den Amerikanern angeführte Anti-IS-Koalition mit. Ungeachtet vorangegangener Warnungen seien mehr als 60 Kämpfer der regierungstreuen Einheiten unter anderem mit Panzern, Artillerie und Luftabwehrwaffen bei At Tanf in eine vereinbarte konfliktfreie Zone vorgerückt.

Ein Insider aus dem syrischen Militär sagte, bei dem Luftangriff habe es Tote gegeben. Zudem sei Sachschaden entstanden. Das Vorgehen der Koalition zeige deren Unterstützung für Terrorismus. Das syrische Militärkommando warne vor einer Eskalation.

Die USA hatten einen ähnlichen Angriff bereits am 18. Mai geflogen. Ursprünglich hatten sich die USA aus dem Bürgerkrieg in Syrien heraushalten und sich auf die Bekämpfung der Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak konzentrieren wollen.

Im Norden Syriens begann unterdessen eine Offensive zur Vertreibung des IS aus dessen Hochburg Rakka. Rebellenverbände griffen vom Norden, Osten und Westen her an, sagte ein Sprecher des Rebellenbündnisses SDF.

