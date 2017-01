Reise

Urlauber stimmen ab: Das sind die besten Campingplätze Europas

Wer einen Campingurlaub plant, möchte sichergehen, dass er auch einen schönen und gut ausgestatten Platz vorfindet. Authentische Bewertungen sind da besonders wichtig. Der Camping.Info Award 2017 kürt nun die besten Campingplätze Europas.

Welche Campingplätze kommen europaweit bei ihren Gästen besonders gut an? Rund 58.000 Nutzer haben die 100 besten Plätze im Rahmen des Camping.Info Awards gekürt. Sie haben dabei aufgrund eigener Erfahrungen eine neue Bestenliste aufgestellt.

Der Gewinner mit vier von fünf Sternen und dem besten Gesamteindruck ist der Grubhof in Österreich. Der Platz im Salzburger Pinzgau überzeugt seit Jahren mit hervorragenden Gästebewertungen und steigt schon seit 2012 jedes Jahr weiter in der Gunst der Urlauber. Platz zwei belegt in diesem Jahr Camping Marina di Venezia. Mit dem Genießer- & Komfortcamping Schlosshof in Südtirol geht auch der dritte Platz nach Italien.

Auch deutsche Plätze liegen in der Spitzengruppe: Rang vier nimmt der Camping- & Freizeitpark LuxOase in Sachsen ein. Dahinter folgen mit dem Camping Hopfensee und Naturcamping Spitzenort in Bayern und Schleswig-Holstein die nächsten deutschen Preisträger.

Erstmals werden in diesem Jahr auch zusätzliche Campingplätze auf der Europakarte prämiert. Dabei handelt es sich um den jeweils besten Platz aus zehn Ländern. Und das sind die Ergebnisse:

Albanien: Camping Lake Shkodra, in Omare/Grile

Bosnien-Herzigowina: River Camp - Half Island Buna, Buna-Mostar

Dänemark: Skiveren Camping, Ålbæk

Griechenland: Camping Gythion Bay, Gythion/Lakonia

Polen: Camping Bialy Dom, Dzinówek

Portugal: Yelloh! Village Turiscampo, Lagos

Schweden: Orrefors Camping, Orrefors

Spanien: Camping Aquarius. Sant Pere Pescador

Tschechien: Camping am See Václav, Cheb-Podhrad

Ungarn: Termáöcamping Pápa, Pápa

Camping.Info ist der meistbesuchte Campingführer im deutschsprachigen Raum. Etwa 23.000 Plätze für Wohnwagen und Zelte aus 44 Staaten sind dort eingetragen. Urlauber können mit Hilfe dieser Informationen eine Auswahl für ihre Reisen treffen.

Quelle: n-tv.de