Los geht's ab Mallorca: Neue "AIDAperla" wird im Sommer getauft

Schicke Neubauten liegen bei den Kreuzfahrt-Reedereien schwer im Trend. Im Juli diesen Jahres sticht die neue "AIDAperla" in See - ein Schwesterschiff der erst 2016 eingesetzten "AIDAprima". Der Flottenneuzugang misst ebenfalls stolze 300 Meter Länge.

In wenigen Monaten heißt es auch für das nächste Aida-Flottenmitglied "Leinen, los!", denn dann kommt das neue Schiff "AIDAperla" auf den Markt. Es ist baugleich mit dem Schwesternschiff, mit der in 2016 in Dienst gestellten "AIDAprima". Die große Tauffeier findet am 30. Juni in Palma de Mallorca statt.

Das neue Schiff ist 300 Meter lang und 37,6 Meter breit. An Bord gibt es für die Kreuzfahrtreisenden 12 Restaurants sowie 14 Bars. 14 verschiedene Kabinenvarianten werden den Urlaubern dann zur Verfügung stehen.

Rutschen, Aussichtsgondeln, Luxus

Ebenso wie das Vorgängerschiff hat auch das Neue einen Beach Club mit Indoorpool, der unter einem speziellen Foliendach liegt - und somit den Gästen auch bei mäßigem Wetter Strandfeeling geben soll.

Neue Schiffsgeneration auf dem Vormarsch

Wie beim Schwesternschiff, der "AIDAprima", werden die Reisenden, die Suiten gebucht haben, ein extra Deck mit mehr Privatsphäre haben - das Patiodeck. Der Sport- und Wellnessbereich ist besonders groß. Die "Perla" gehört ebenfalls zur neuen Schiffsklasse von Aida Cruises.

Ab Juli diesen Jahres fährt sie dann von Mallorca nach Rom (Civitavecchia), Korsika und Florenz (Livorno). Zielhafen ist Barcelona. Ab März 2018 wird das Schiff ab Hamburg auf siebentägige Westeuropafahrten in mehreren Metropolen eingesetzt.

Doch neben Aida Cruises weiß auch die Konkurrenz, dass Neubauten wichtig sind. Auch Tui Cruises baut in der "Mein Schiff"-Flotte weiter. Für die deutschen Hochsee-Urlauber gibt es also jede Menge neue Kreuzfahrtgiganten.

Quelle: n-tv.de