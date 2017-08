Reise

Deutsche Auswanderer in Grönland: Wenn das Fernweh eine neue Heimat bringt

Viele Menschen sehen im Auswandern die einzige Möglichkeit, Fernweh zu besiegen. Dieser mutige Schritt erfordert Veränderungen. Drei Deutsche erklären, wie sie in Grönland unter besonderen Bedingungen, umgeben von Eis und Einsamkeit, leben und arbeiten.

Das Wasser vor der grönländischen Küste ist so klar, dass man vom Flugzeug aus den Teil des Eises sehen kann, der darunter liegt. Eisstücke schwimmen im tiefblauen Meer. Auf den Bergen blitzt Schnee in der Sonne. Dass dort unten an Land in einer kleinen Traube auch Häuser stehen, fällt erst viel später ins Auge. Der mit Abstand größte Teil der Polarinsel ist von einer dicken Eisdecke bedeckt. Doch auch der bewohnbare Teil Grönlands ist extrem dünn besiedelt. Klingt einsam. Und kalt. Trotzdem kommen mehr Urlauber als früher, trotzdem hat es viele Auswanderer ins Land gezogen. Auch rund 50 Deutsche - fast nur Männer - haben zwischen Fjorden und Bergen ein neues Zuhause gefunden. Drei von ihnen erzählen von sich.

Der Tausendsassa:

"Fischen hat hier nichts mit Angeln zu tun. Das ist Abholen." Weil so viele Fische einem dort fast vor der Nase umher schwimmen. Im Hafen von Nuussuaq, einem Teil der grönländischen Hauptstadt Nuuk, liegen im Mai schon Boote im Wasser, obwohl es ein außergewöhnlich schneereicher Winter war. Eines von ihnen gehört Michael Schluchtmann. Das acht Meter lange Gefährt heißt "Nukappissat", übersetzt aus dem Grönländischen etwa "Die drei Brüder". Schluchtmann will es bald umbenennen.

"Ich kann kein Boot haben, das keinen Frauennamen hat", sagt der 47-Jährige. Tanja soll es heißen, in Anlehnung an den Namen seiner russischen Frau, Tatjana. Es ist die Jungfernfahrt des Bootes für diesen Sommer. Ab jetzt wird Schluchtmann jedes Wochenende und manchmal auch in der Woche im Fjord vor Nuuk unterwegs sein. "Ich bin auf dem Wasser zu Hause", sagt er. Der Hamburger wohnt seit sechs Jahren in Grönland. Und eines fasziniert ihn nach wie vor: "Wenn du hier die Stadt verlässt, bist du innerhalb von Sekunden in einer anderen Welt." Der Schiffsmotor beginnt zu rattern. Über den Felsen im Fjord schimmert der Himmel blau. Wäre das Knarren des Motors nicht, wäre es ganz still.

Grönland, das ist für Schluchtmann heute Heimat. Auch wenn andere über Probleme mit Armut und Alkoholismus klagen. "Es ist das erste Land, in dem ich mich wirklich zu Hause fühle", sagt er. "Egal, wo ich war, irgendwie hatte ich immer etwas zu meckern." Was ihm so gut gefällt? "Dass hier alles ein bisschen lockerer ist." Und die Menschen geben aufeinander Acht. "In Hamburg könntest du in deiner Wohnung krepieren, und die Leute würden es nicht merken. Hier kannst du nicht einfach so verschwinden. Jeder kümmert sich." Irgendwo im Fjord trifft Schluchtmann mit seinem Boot auf zwei Fischer. Von ihrem Kutter aus, von dem die Farbe abgeblättert ist, haben sie ein Netz ausgeworfen. Die beiden ziehen einen Steinbeißer nach dem anderen in ihr Boot. Die Männchen schmeißen sie zurück ins Wasser, die Weibchen behalten sie. Denn in ihrem Bauch steckt der Rogen. Anderswo eine Delikatesse, hier Alltagskost. "Willst du einen haben?", ruft einer von ihnen, ein schnurrbärtiger, stämmiger Kerl. Der Wahl-Grönländer navigiert näher an das fremde Boot heran. Schluchtmann streckt den Arm über die Reling und nimmt das nass-glatte Geschenk entgegen.

Inzwischen hat es angefangen zu regnen. Die Tropfen zeichnen flüchtige Kreise ins stille Fjordwasser. Das Thermometer zeigt drei Grad. In Nuuk freuen sich alle über den Regen, er kündigt endlich das Frühjahr an. Auf dem flachen Computerbildschirm in seiner Wohnung auf einem Hügel über Nuuk klickt Schluchtmann zwischen ganz anderen Bildern hin und her. Die Söhne seiner Frau Tatjana, Denise (13) und Daniel (10), wie sie im Sommer in den eiskalten Fjord springen - und gleich wieder bibbernd an Land eilen. Ein Lagerfeuer mit Freunden. "Ich bin eigentlich wunschlos glücklich", sagt Schluchtmann. "Mir fehlt es hier an nichts." In Nuuk ist der 47-Jährige neben seiner Arbeit bei der lokalen Telekommunikationsgesellschaft nicht nur Hobby-Angler, sondern auch Weihnachtsmann. Heiligabend besucht er jedes Jahr 15 Kinder, aber um 18 Uhr ist er wieder daheim bei der Familie.

Der Braumeister:

"Es muss Spaß machen, sonst hältst du es nicht durch." Seit sechs Uhr morgens steht Jörg Sennhenn in der zugigen kleinen Brauerei in der Innenstadt von Nuuk, nur einen Steinwurf von Kulturzentrum, Kirche und dem Hotel "Hans Egede" entfernt, das nach dem Gründer der Stadt benannt ist. An den Füßen trägt er klobige Gummistiefel. Fast jeder Tag beginnt für den hessischen Braumeister so früh. Im Winter ist es stockdunkel, wenn er aus dem Haus geht. Dieser Mittwoch wird besonders lang. Zwei Chargen Bier will der 53-Jährige aus Eschwege brauen. Dafür mahlt sein Helfer Sindri, ein Isländer, säckeweise Malz, während sich Sennhenn eine Zigarette anzündet. "Mein Plan war schon immer, nicht mein ganzes Leben in Deutschland zu verbringen", sagt der Braumeister mit fast kahlgeschorenem Kopf und kantiger Brille. Vor sechs Jahren wanderte Sennhenn eher zufällig nach Grönland aus. Auf einer Job-Plattform für Brauer war eine Stelle in Nuuk ausgeschrieben.

Bereut hat er die Entscheidung nur einmal. Gleich in der ersten Woche. "Da wollte ich zurück", sagt er. "Ich habe gedacht, es wäre mir alles zu teuer." Heute trägt Sennhenn ein Tattoo mit einem Eisbären als Motiv auf der Brust, auf dem linken Arm einen Wikinger. Kälte und Dunkelheit haben den 53-Jährigen nicht beeindruckt. "Als Braumeister sind wir Kälte ja gewohnt." Für Sennhenn ist das Brauen eine Kunst. Im "Godthaab Bryghus" - Godthaab ist der dänische Name von Nuuk - hat er Porter mit Kokos, Lager mit Zitronengras und Bier mit deutschen Sauerkirschen gebraut. In "Eric The Red" stecken Chili und Honig aus Südgrönland, dem "Garten Grönlands", wo immer mehr Landwirte im milderen Klima versuchsweise Gemüse anbauen und Vieh halten. In einer größeren Brauerei in Deutschland hätte er wohl nicht die Freiheit, so zu experimentieren, meint Sennhenn. "Das würde mich in meiner Kreativität hemmen." Hier ist er sein eigener Chef. Aus seiner Heimat fehlt dem Hessen wenig, abgesehen von ordentlichem Brot und Bratwurst. "Ich fühle mich eher fremd, wenn ich mal in Deutschland bin und den ganzen Stress sehe. Wie die Leute in der U-Bahn wuseln."

In Grönland ist Zeit nicht so wichtig. Oft regiere Gelassenheit - im Guten wie im Schlechten, meint Sennhenn. "In Deutschland setzen sich manche Leute wegen unwichtiger Dinge unter Druck. Da frage ich mich: Warum?". Grönländer ließen vieles auf sich zukommen. "Wie wird das Wetter morgen? Das sehe ich morgen. Ändern kann ich es eh nicht", sagt er. Und: "Es macht auch Spaß, im Schneesturm zu laufen. Dann merkt man erstmal, wie klein man ist."

Der Junior-Professor:

"Ich habe nie geplant, nach Grönland zu kommen." Ebbe Volquardsen, kariertes Hemd, kurze, dunkelblonde Haare, sitzt auf dem grauen Stoffsofa in seinem Büro. Das Jobangebot von der Insel in die Arktis kam für den Junior-Professor in Kulturgeschichte überraschend. "Kurz vor Weihnachten 2015 wurde ich gefragt, ob ich am 1. Januar anfangen könnte", erzählt er. Wow, die Grönländer sind spontan, ging ihm durch den Kopf. Eine Beobachtung, die er später, in Nuuk, immer wieder machen wird. "Man wird nicht zum Geburtstag in drei Wochen eingeladen, sondern übermorgen", sagt der 35-Jährige. "Man macht sich keine Sorgen, was in einem halben Jahr sein könnte. Und ob ich morgen mit dem Boot rausfahren kann, weiß ich eben morgen." Die unberechenbare Natur hat die Grönländer anpassungsfähig gemacht.

Im Gegensatz zu vielen der Inselbewohner ist Volquardsen kein Naturmensch. "Seine Faszination für die Polarinsel fing mit einem "originär grönländischen Schnupfen" an. Als frischgebackener Dozent war der Norddeutsche 2010 mit einer Gruppe Studenten in Nuuk und in der Stadt Ilulissat, nachdem er mit einer Kollegin ein Jahr lang Anträge geschrieben hatte. Dazu sagt er heute: "Das hat mein ganzes weiteres Berufsleben geprägt."

Quelle: n-tv.de