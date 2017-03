Wirtschaft

"Unfairer Wettbewerb": Modelabel verklagt Ivanka Trump

Mit ihrer Modefirma löst Ivanka Trump gelegentlich einen Shitstorm aus. Doch nun bekommt die Präsidententochter richtig Ärger: Wegen "unfairen Wettbewerbs" hat ein kalifornisches Modelabel Klage gegen sie eingereicht.

Schlechte Nachrichten für Ivanka Trump. Wie der Nachrichtensender "CNBC" berichtet, hat das kalifornische Modeunternehmen Modern Appealing Clothing (MAC) vergangene Woche Klage gegen ihre Modefirma eingereicht. Der Vorwurf: Unfairer Wettbewerb. MAC argumentiert darin, dass sich die Unternehmerin aus der Präsidentschaft ihres Vaters Donald Trump sowie aus der Beraterstabstätigkeit ihres Mannes Jared Kushner einen "unfairen Vorteil" verschafft habe.

Mit der Klage will das in San Francisco ansässige Geschäft Medienberichten zufolge ein Verkaufsverbot von Trump-Produkten im ganzen Bundesstaat Kalifornien erwirken. Trumps Label äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Ivanka hatte bereits kurz nach dem Wahlsieg ihres Vaters für Aufregung gesorgt, als sie in einem TV-Interview einen 10.000-Dollar-Armreif aus ihrer eigenen gleichnamigen Kollektion getragen, und das Schmuckstück anschließend in einem Newsletter an ihre Kunden promotet hatte. Zu einem regelrechten Eklat kam es schließlich als die US-Kaufhauskette Nordstrom Ivankas Modelinie aus dem Sortiment genommen hatte. Donald Trump wetterte via Twitter gegen diese Entscheidung. Seine engste Beraterin Kellyanne Conway rief sogar dazu auf, Produkte von Ivankas Label zu kaufen.

Quelle: n-tv.de