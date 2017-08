Wirtschaft

Aktie geht auf Talfahrt: Snapchat enttäuscht mit Millionenverlust

Trotz steigender Nutzerzahlen bei der Foto-App Snapchat und eines veritablen Anstiegs beim Umsatz machen Anleger zunehmend einen Bogen um Börsenneuling Snap: Die große Frage bleibt weiterhin, ob mit dem Messengerdienst genug Geld zu verdienen ist.

Erneut kann die beliebte Foto-App Snapchat die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen: Die Mutter Snap meldete am Donnerstag nur langsam steigende Nutzerzahlen im abgelaufenen Quartal und einen hohen Millionenverlust. Der Kurs der Snap-Aktie fiel im elektronischen Handel an der Wall Street um mehr als zwölf Prozent auf 12,02 Dollar (10,23 Euro) - weit unter dem Ausgabekurs von 17 Dollar im März, als Snap an die Börse ging.

Der Messengerdienst Snapchat mit seinen sich selbst wieder löschenden Botschaften und Fotos ist vor allem bei jungen Menschen beliebt. Das Unternehmen setzt inzwischen auch auf Partnerschaften mit Medienfirmen, um deren Nutzer mit Nachrichten, Videos und anderen Inhalten zu erreichen.

Die Zahl der Nutzer stieg im Quartal bis Ende Juni um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf nun 173 Millionen - doch Anleger hatten mehr erwartet."Aus dem Branchenliebling Snap ist über Nacht ein Sorgenkind geworden", fasste Bryan Wiener, Chairman der Werbeagentur 360i, die Entwicklung zusammen.

Börsenwert fällt weiter

Zwar stieg der Umsatz stark an, er machte einen Sprung um 153 Prozent auf knapp 182 Millionen Dollar im Vorjahresvergleich. Doch der Verlust, den das Unternehmen nach wie vor macht, vergrößerte sich im gleichen Zeitraum von minus 116 Millionen Dollar auf 443 Millionen Dollar.

Die Aktie von Snap war kurz nach dem Börsengang Anfang März auf bis zu 28 Dollar gestiegen - seitdem geht es bergab. Schon im vorigen Quartal enttäuschten Nutzer- und Umsatzzahlen. Der Börsenwert fiel von 34 Milliarden Dollar auf weniger als 16 Milliarden Euro. Wie Twitter hat Snap Mühe davon zu überzeugen, dass es seine Nutzerzahlen zu Geld machen kann.

Quelle: n-tv.de