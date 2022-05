Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt starten, genau wie die Schulferien in einem Bundesland, Krankschreibung am Telefon enden hingegen und der Internet-Explorer geht in Rente, dafür können wieder Festivals besucht werden. Dies und anderes erwartet Sie im neuen Monat.

Erstes Bundesland startet in Schulferien

Für Millionen Schüler nähert sich das Schuljahr dem Ende. Als Erste starten die Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen in die Sommerferien: Ihr letzter Schultag ist der 24. Juni. In Berlin beginnen die Sommerferien am 7. Juli. Als letztes Bundesland startet Bayern am 29. Juli. Bis zum 9. August sind dann alle Schüler in Deutschland in den großen Ferien.

Erste digitale Impfzertifikate laufen ab

Digitale Impfzertifikate für zweifach Geimpfte, die am 14. Juni 2021 in Apotheken ausgestellt wurden, verlieren am 14. Juni dieses Jahres ihre Gültigkeit. Wer eine App (Corona-Warn-App, Covpass-App) für den Nachweis nutzt, wird von dieser vorgewarnt. Für Geboosterte ist das Impfzertifikat bislang unbegrenzt.

Farbstoff Titandioxid in Lebensmitteln wird verboten

Der weiße Farbstoff Titandioxid, der in vielen Lebensmitteln enthalten ist, wird dort verboten. Dieser steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Allerdings findet sich der Farbstoff auch in Medikamenten oder Sonnenmilch. Weshalb Verbraucherschützer auch für diese Einsatzbereiche ein Verbot fordern.

Feiertage im Juni

Montag, der 6. Juni ist ein bundesweiter Feiertag (Pfingsten). Wer in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder im Saarland arbeitet, kann außerdem noch am Donnerstag, den 16. Juni Fronleichnam feiern. Wie Sie durch die Nutzung von Brückentagen mehr freie Tage rausholen, lesen Sie hier.

Festivalsaison startet

Nachdem in den letzten beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie keine Festivals in Deutschland stattfinden konnten, darf nun wieder gerockt werden. Los gehts am 3. Juni mit den Zwillingsfestivals "Rock im Park" in Nürnberg und "Rock am Ring" in Rheinland-Pfalz.

Tankrabatt startet

Als eine Maßnahme des Entlastungspakets der Bundesregierung, die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise für die Bürger zu kompensieren, soll vom 1. Juni bis 31. August das Tanken preiswerter werden. Möglich wird dies durch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das in der EU erlaubte Mindestmaß. Der Steuersatz für Benzin wird um fast 30 Cent sinken, für Diesel um gut 14 Cent. Zudem wird auf den entfallenen Teil der Energiesteuer auch keine Mehrwertsteuer mehr fällig. Derart liegt die steuerliche Entlastung insgesamt bei 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent pro Liter Diesel. Immerhin. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Spritpreise bereits vor dem Ukraine-Krieg auf Rekordniveau lagen. Alle ausführlichen Informationen zum Thema erhalten Sie hier.

Heizkostenzuschuss für Geringverdiener

Haushalte mit geringem Einkommen soll bei den stark gestiegenen Heizkosten unter die Arme gegriffen werden. Die Bundesregierung will für einen verdoppelten Heizkostenzuschuss insgesamt rund 370 Millionen Euro ausgeben. Am 1. Juni tritt ein entsprechendes Gesetz in Kraft, welches bis zum 31. Mai 2032 gültig bleiben soll. Für Wohngeldberechtigte (dies können Rentner, Alleinerziehende oder Geringverdiener sein) soll der Zuschuss 270 Euro (ein berücksichtigtes Haushaltsmitglied) betragen. Zwei-Personen-Haushalte sollen 350 Euro erhalten. Für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied kommen zusätzlich 70 Euro dazu.

Neben Wohngeldempfängern sollen auch Auszubildende und Studierende - sofern sie staatliche Bafög-Hilfen erhalten - von einem Zuschuss in Höhe von 230 Euro profitieren. Insgesamt sollen derart 2,1 Millionen Menschen einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Der Zuschuss soll Anspruchsberechtigten direkt auf das Konto überwiesen werden.

Internet-Explorer geht in Rente

Für den 15. Juni erklärt das Unternehmen Microsoft das Ende des Supports der letzten Hauptversion seines Internet Explorers 11, der letzten Hauptversion von Internet Explorer, für den 15. Juni. Auf der Webseite heißt es dazu: "Beginnend am 15. Juni 2022 wird die Internet Explorer 11-Desktopanwendung unter bestimmten Versionen von Windows 10 nicht mehr unterstützt." Allerdings können Nostalgiker Apps und Websites, die sie derzeit mit Internet Explorer 11 nutzen, auch in Microsoft Edge über den IE-Modus öffnen, so das Unternehmen. Der integrierte "IE-Modus" werde demnach bis mindestens 2029 unterstützt.

Krankschreibung am Telefon endet

Die Sonderregelung, die es ermöglichte, sich aufgrund der Corona-Pandemie bei einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege telefonisch vom Arzt krankschreiben zu lassen, endet am 31. Mai. Wer sich nun malade fühlt, muss ab dem 1. Juni wieder persönlich in der Praxis vorbeischauen. Allerdings können Ärzte Patienten weiterhin in einer Video-Sprechstunde eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen.

9-Euro-Ticket nutzbar

Ab 1. Juni könnte es voll werden in Bus und (Regional-)Bahn. Denn ab diesem Zeitpunkt kann das 9-Euro-Ticket genutzt werden. Dieses ist ebenfalls Teil des Entlastungspakets. Mit der vergünstigten Monatskarte für 9 Euro kann der öffentliche Nahverkehr genutzt werden. Es gilt bis zum 31. August für Busse, S- und U-Bahnen sowie für Straßenbahnen. Aber auch Regionalbahnen können damit befahren werden und die dann auch bundesweit. Aber Vorsicht, bislang gilt, dass längst nicht alle Regionalzüge mit dem Ticket günstig genutzt werden können. Alle ausführlichen Informationen zum Thema lesen Sie hier.

Sommerfahrplan der Bahn tritt in Kraft

Ab dem 12. Juni gilt bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen der Sommerfahrplan. Ab diesem Termin bietet die Bahn wieder eine Direktverbindung zwischen Berlin und der Nordseeinsel Sylt an. Chemnitz wird nach eineinhalb Jahrzehnten wieder ans Fernverkehrsnetz angebunden und erhält umsteigefreie Verbindungen nach Berlin und auch an die Ostsee.