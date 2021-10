Urlaub vorbei und nur noch wenige freie Tage auf dem Konto übrig? Dann kann die Planung fürs neue Jahr aufheitern. Denn mit der Verknüpfung von Brückentagen können Arbeitnehmer 2022 eine Menge mehr an freien Tagen herausholen. So geht's.

Grundsätzlich haben Arbeitnehmer in Deutschland bei einer Sechs-Tage-Woche Anspruch auf mindestens 24 Urlaubstage pro Jahr. Bei einer Fünf-Tage-Woche sind es mindestens 20 Tage. Aber auch wenn in Deutschland im Durchschnitt jeder Arbeitnehmer 28,8 Tage Urlaub zur Verfügung hat, sind die nach subjektivem Empfinden doch immer viel zu schnell verbraucht. Und hier kommt die objektiv gute Nachricht: Wer die bundesweiten Feiertage mit den eigenen Urlaubstagen verknüpft, kann deutlich mehr freimachen. Dazu gehört allerdings, sich rechtzeitig um die Urlaubsplanung zu kümmern. Womit wir schon wieder bei weniger guten Nachrichten wären:

Für alle Arbeitnehmer gilt, dass der Arbeitgeber zwar die Wünsche seiner Mitarbeiter bei der Urlaubsplanung berücksichtigen muss, diese aber auch aus betrieblichen Gründen verweigern kann, beispielsweise dann, wenn alle Beschäftigten am selben Tagen freihaben möchten. In diesem Falle sind Kollegen mit Kindern im Vorteil, da sie als sozial schutzbedürftiger gelten und deshalb bevorzugt werden dürfen. Immerhin: Der Arbeitgeber darf nur in Ausnahmefällen wie etwa einem krankheitsbedingten Personalnotstand einen bereits genehmigten Urlaub streichen.

Zudem gibt es bekannterweise nicht in allen Bundesländern gleich viele Feiertage.

Doch der Reihe nach - hier sind die Brückentage 2022:

1. Januar

Neujahr fällt diesmal unglücklicherweise auf einen Samstag. Für den Einsatz von vier Tagen Urlaub um diesen Termin herum sind neun Tage frei drin. Zumindest für jene, die in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt schuften. Dank der Heiligen Drei Könige, da der 6. Januar auf einen Donnerstag fällt. Zeitraum: 1. Januar (Samstag) bis 13. (Sonntag) Januar.

8. März

Ausnahmsweise dürfen sich Berliner freuen. Hier wird der Internationale Frauentag am 8. März gefeiert. Wer hier vier Urlaubstage investiert, hat neun Tage am Stück frei. Zeitraum: 5. März (Samstag) bis 13. (Sonntag) März.

15. bis 18. April

Ostern lohnt wie jedes Jahr. Wer 8 Urlaubstage nimmt, kann sich über 16 freie Tage freuen. Zeitraum: 9. April (Samstag) bis 24. April (Sonntag).

1. Mai

Mist, der Tag der Arbeit fällt auf einen Sonntag.

26. Mai

Christi Himmelfahrt (26. Mai) fällt immer auf einen Donnerstag. Wer rund um das Datum vier Tage investiert, kann für neun Tage der Arbeit fernbleiben. Zeitraum: 21. Mai (Samstag) bis 29. Mai (Sonntag).

6. Juni

Wer Pfingsten (Montag, 6. Juni) vier Tage einsetzt, kann wiederum ganze neun Tage nicht bei der Arbeit erscheinen. Zeitraum: 4. Juni (Samstag) bis 12. Juni (Sonntag).

16. Juni

Wer in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder im Saarland arbeitet, kann außerdem noch Fronleichnam nutzen. Der Feiertag fällt auf den 16. Juni (Donnerstag). Wer hier 8 Urlaubstage nimmt, kommt insgesamt auf 16 freie Tage. Zeitraum: 4. Juni (Samstag) bis 19. Juni (Sonntag).

15. August

Wieder dürfen die Bayern jubeln. Und die Saarländer. Hier ist Mariä Himmelfahrt am Montag, 15. August Feiertag. Wer vier Urlaubstage opfert, kann neun Tage ausspannen. Zeitraum: 13. August (Samstag) bis 21. August (Sonntag).

20. September

An diesem Datum kann in Thüringen ausgeschlafen werden. Dank dem Weltkindertag, welchen das Bundesland seit 2019 exklusiv als Feiertag hat. Wer einen Urlaubstag nimmt, kann sich vier Tage am Stück erholen. Zeitraum: 17. September (Samstag) bis 20. September (Dienstag).

3. Oktober

Der Tag der Deutschen Einheit fällt auf einen Montag. Wer vier Urlaubstage einsetzt, kann neun Tage zu Hause bleiben. Zeitraum: 1. Oktober (Samstag) bis 9. Oktober (Sonntag).

31. Oktober

In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Reformationstag am Montag, 31. Oktober Feiertag. Wer rund um das Datum vier Urlaubstage einsetzt, kommt auf neun freie Tage. Zeitraum: 29. Oktober (Samstag) bis 6. November (Sonntag).

1. November

Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland dürfen am Dienstag, den 1. November Allerheiligen feiern. Wer hier vom 29. Oktober (Samstag) bis zum 6. November (Sonntag) vier Urlaubstage nimmt, darf sich auf neunmal Freizeit freuen.

16. November

Jubel in Sachsen. Nur hier ist Mittwoch, der 16. November Buß- und Bettag. Wer zwei Urlaubstage einsetzt, hat vom 16. (Mittwoch) bis zum 20. November (Sonntag) fünf Tage frei.

25./26. Dezember

Wer sich rund um Weihnachten selbst vier Urlaubstage zum Geschenk macht, kann insgesamt neun Tage zum Jahresende durchpusten. Zeitraum: 24. Dezember (Samstag) bis 1. Januar (Sonntag).

Auch wenn Heiligabend und Silvester 2022 leider auf einen Samstag fallen, handelt es sich ohnehin nicht um gesetzliche Feiertage. Was zumindest für jene interessant, die hier ranmüssen. In vielen Tarif- oder Betriebsvereinbarungen ist allerdings eine Arbeitsbefreiung für wenigstens einen halben Tag vorgesehen.