Panorama

Ein Stern weniger ...: Banksy zeigt: Die EU bröckelt

Eine EU-Flagge erstreckt sich mehrere Meter über einer Hausfassade. Ein Arbeiter schlägt mit Hammer und Meißel einen Stern heraus - so zeigt Banksy was er vom Brexit hält.

Obwohl er seit Jahren für Aufsehen sorgt und mit seiner Streetart ordentlich Geld macht, ist seine wahre Identität unbekannt. Die Rede ist von Banksy. Nun hinterlässt er seine Spur im englischen Küstenort Dover. Das hat mit dem Thema seines Werks zu tun: Nachdem die Briten im Juni letzten Jahres knapp für den Austritt aus der EU gestimmt hatten, bereitet Großbritannien derzeit den Brexit vor. Weiterhin sind jedoch viele Staatsbürger auf der Insel gegen den Austritt aus der EU.

So wie Banksy. Auf seinem neuesten Werk ist eine riesige EU-Flagge zu sehen, aus der ein Handwerker einen Stern heraus meißelt. Neben dem Bild steht: "Dover, England." Die britische Hafenstadt am Ärmelkanal galt lange Zeit als "Tor nach England". Hier starten die Fähr- und Zugverbindungen nach Frankreich – also zum europäischen Festland. Banksys Werk symbolisiert, dass diese Zeiten nun wohl vorbei sind.

Das Wandbild tauchte am Sonntag in der Stadt am Ärmelkanal auf. Es stamme tatsächlich von Banksy, bestätigte eine Sprecherin des Künstlers. Es wurde offenbar über Nacht gemalt. Zwei Fotos erschienen auch auf dem verifizierten Instagram-Account Banksys.

Banksys politische Botschaften

Banksy erregte in den vergangenen Jahren immer wieder mit politischen Botschaften Aufsehen. In seinen Werken knöpfte er sich mehrfach die europäische Flüchtlingspolitik vor. Ein Werk Banksys, in dem der Einsatz von Tränengas gegen Flüchtlinge angeprangert wird, befindet sich gegenüber der französischen Botschaft in London.

Das Kunstwerk zeigt die Figur Cosette aus dem Roman "Les Misérables" (Die Elenden) von Victor Hugo. Cosette steht vor einer zerfledderten französischen Flagge, während ihr aufsteigende Tränengasschwaden Tränen in die Augen treiben. Unter dem Bild befindet sich ein QR-Code für Smartphones, der zu einem Video über einen Tränengaseinsatz vom 5. Januar in Calais weiterleitet.

Auch zum Nahostkonflikt äußerte sich Banksy schon ausführlich. Mehrere seiner Graffitis zieren Mauern im Gaza-Streifen. Kürzlich eröffnete er ein Hotel in Betlehem. Zimmer mit Aussicht bedeutet in diesem Fall ein Zimmer mit Blick auf die Mauer, die Israel und die palästinensischen Gebiete trennt. Sein Kommentar dazu: "Die hässlichste Aussicht der Welt".

Quelle: n-tv.de