Panorama

Behörden warnen Anwohner: Giftwolke zieht über Oberhausen

In einem Chemiebetrieb in Oberhausen bricht ein Behälter mit Schwefelsäure. Die Folge ist eine gefährliche Schadstoffwolke. Die Behörden evakuieren die Gegend, Anwohner sollen ihre Wohnung nicht verlassen.

Nach einem Zwischenfall in einem Chemiebetrieb in der Ruhrgebietsstadt Oberhausen warnen die Behörden die Anwohner vor einer gefährlichen Schadstoffwolke. Die Menschen sollten ihre Wohnungen nicht verlassen und Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es in einer amtlichen Gefahrenmitteilung.

In der Chemiefirma war nach Angaben der Feuerwehr ein Behälter mit Schwefelsäure gebrochen. Die Flüssigkeit sei in ein Auffangbecken gelaufen und werde kontrolliert abgepumpt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

"Möglicherweise sind gesundheitsschädliche Dämpfe entstanden, die in ein nahegelegenes Gewerbegebiet ziehen", sagte ein Polizeisprecher in Oberhausen. Warum der Behälter mit der Säure gebrochen ist, ist noch unklar.

Menschen im direkten Umkreis der Firma wurden in Sicherheit gebracht. Die Gegend um den Tank wurde evakuiert, auch das anliegende Gewerbegebiet weiträumig abgesperrt. Außerdem kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. "Mehrere Hauptverkehrsadern sind gesperrt", sagte ein Polizeisprecher. Auch der Verkehr auf der Autobahn 42 war stark beeinträchtigt. Eine nahe gelegene Abfahrt der Autobahn wurde gesperrt.

Einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge prüfen die Einsatzkräfte, ob sie die Schadstoffwolke "niederschlagen" können. Dafür würden sie Wasser in die Luft schießen, das die Schadstoffe binde und so die Luft reinige.

