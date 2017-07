Panorama

Rote Ampel und wilde Spurwechsel: Raser verletzen Unbeteiligten bei Rennen

Wieder Berlin - und wieder wird ein Unbeteiligter verletzt: Bei einem Autorennen rast einer der Fahrer mit seinem Wagen auf ein stehendes Fahrzeug. Dessen Insasse muss anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter fliehen.

Ein Autofahrer ist bei einem mutmaßlichen Rennen in Berlin-Kreuzberg gegen einen geparkten Wagen gefahren und hat einen Unbeteiligen verletzt. Der 27-Jährige sei bei dem Unfall in der Nacht auf Mittwoch an Kopf, Rumpf und Beinen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer und ein Beifahrer flohen nach dem Unfall zu Fuß.

Zwei Taxifahrer hatten gesehen, wie das Auto des Mannes und ein weiteres mit hoher Geschwindigkeit über die Straße fuhren und dabei auch rote Ampeln überquerten. Beim Wechsel auf die linke Spur kollidierte der Mann dann mit dem Auto, in dem der 27-Jährige saß. In Berlin kommt es immer wieder zu Unfällen durch verbotene Autorennen.

Ende Februar waren in Berlin zwei Männer für ihr Rennen am Berliner Kurfürstendamm, bei dem ein Unbeteiligter zu Tode kam, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es war bundesweit der erste Fall, in dem Raser des Mordes schuldig gesprochen wurden.

Quelle: n-tv.de