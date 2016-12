Panorama

"Zerquetscht ihn" mit dem Auto: Russen quälen Braunbären zu Tode

Die russische Region Jakutien liegt tief in der sibirischen Tundra und damit fernab von der Weltöffentlichkeit. Ein Youtube-Video einiger Bewohner schafft es trotzdem in die Staatsmedien und darüber hinaus. Sie filmen, wie sie einen hilflosen Braunbären töten.

In Russland sorgt ein im Internet verbreitetes Video für Entsetzen, das die tödliche Quälerei eines Braunbären in der Region Jakutien zeigt. In der Aufnahme ist zu sehen, wie ein im Schnee sitzender Bär in der sibirischen Tundra mehrfach von einer Gruppe Männern in zwei Geländefahrzeugen überfahren wird. Einer der Männer ruft "Zerquetscht ihn!" und johlt dabei.

Das Video wurde auch von Staatsmedien weiter verbreitet. Ermittler der Region, die auch Sacha genannt wird, prüfen, ob der Tatbestand der Tierquälerei erfüllt ist. Eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, in dem Video seien örtliche Bewohner zu sehen.

Die Geländewagen, die in dem Video zu sehen sind, werden üblicherweise von Öl- und Minenarbeitern der rohstoffreichen, aber unwegsamen Region verwendet. Nachdem der erste Wagen über den Bären fährt, ruft einer der Männer: "Er lebt noch!". Als der Bär versucht, aufzustehen, wird er auch vom zweiten Wagen überfahren.

Der russische Umweltminister Sergej Donskoj versprach auf Facebook, die "Schurken" so hart wie möglich zu bestrafen. Er sprach von einem "Gemetzel". Solche Taten müssten mit Gefängnisstrafen geahndet werden.

Quelle: n-tv.de