Debakel für SPD: CDU gewinnt NRW-Wahl

In NRW ist Schluss für Rot-Grün: Die SPD stürzt bei der Landtagswahl ab, die CDU kann deutlich dazugewinnen. Möglicherweise steht in der Landespolitik ein deutlicher Richtungswechsel bevor.

Die SPD unter Hannelore Kraft hat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mehr als acht Prozent der Stimmen verloren, die CDU hingegen gewinnt mehr als acht Prozent dazu. Die Christdemokraten landen mit 34,5 Prozent klar vor der SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die 30,5 Prozent erreicht, wie aus der Prognose der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Die FDP von Spitzenkandidat Christian Lindner kommt auf zwölf Prozent, die Grünen erreichen sechs Prozent, während die AfD mit siebeneinhalb Prozent in den 13. Landtag einziehen dürfte, und die Linke mit fünf Prozent um den Einzug zittern muss.

"Heute ist ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen", sagte Laschet am Sonntagabend in Düsseldorf. Die CDU habe ihre beiden Wahlziele erreicht, "Rot-Grün zu beenden und die stärkste politische Partei zu werden". Die Bürger hätten eine "klare Entscheidung getroffen", sagte Laschet. Sie wollten eine andere Politik bei Themen wie innere Sicherheit, Bildung, Schulen, Infrastruktur. "Wir wollen nicht mehr Schlusslicht sein, sondern an die Spitze", sagte der 56-Jährige.

"Ganz, ganz schwarzer Tag"

SPD-Vize Ralf Stegner hat das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen als "wirklich herbe Niederlage" bezeichnet. "Es ist ein ganz, ganz schwarzer Tag für die SPD, nicht nur in Nordrhein-Westfalen", sagte Stegner. Die SPD habe "einen Haken bekommen, aber sie steht noch". Aufgeben komme für die Sozialdemokraten nicht in Frage, betonte Stegner.

Nach den Landtagswahlen im Saarland und Schleswig-Holstein ist es die dritte Wahl eines Landesparlaments vor der Bundestagswahl im September. Im Saarland konnten CDU, FDP und AfD Gewinne einfahren. SPD, Linke und Grüne mussten Prozente abgeben. Bei der Wahl in Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche mussten SPD und Grüne ebenfalls Verluste wegstecken. Auch hier konnten CDU und FDP Stimmen dazugewinnen.

Vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung

Bei der Wahl haben deutlich mehr Wahlberechtigte im bevölkerungsreichsten Bundesland ihre Stimme abgegeben als vor fünf Jahren. Bis zum Mittag hatte der Landeswahlleiter in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten eine Beteiligung im Schnitt von knapp 34 Prozent festgestellt. Das waren fünf Prozentpunkte mehr als 2012. Damals hatte die Wahlbeteiligung am Ende allerdings nur den sehr niedrigen Wert von 59,6 Prozent erreicht.

In einigen Städten wie Köln und Essen hatten 38,3 Prozent beziehungsweise 40,4 Prozent der Wahlberechtigten bis 14.00 Uhr ihre Stimmen abgegeben. Insgesamt waren 13,1 Millionen Bürger des Landes zur Wahl aufgerufen, darunter auch etwa 840.000 Erstwähler. Sie konnten sich zwischen 31 Parteien entscheiden.

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gab in Mülheim an der Ruhr ihre Stimme zur Landtagswahl ab. Dabei äußerte sich die SPD-Spitzenkandidatin zuversichtlich, die Wahl zu gewinnen. "Wir haben fleißig gearbeitet und die Partei war bis zur letzten Minute unterwegs", sagte sie. CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet wählte am Vormittag in Aachen. "Es gibt eine reale Chance, dass wir gewinnen können", zeigte auch er sich optimistisch.

Bislang sind fünf Parteien im Parlament in Düsseldorf vertreten. Stärkste Kraft wurde 2012 die SPD mit 39,1 Prozent, gefolgt von der CDU mit 26,3 Prozent. Die Grünen erhielten 11,3, die FDP 8,6 und die Piratenpartei 7,8 Prozent.

