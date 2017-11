Politik

Razzien in vier Bundesländern: Sechs Terrorverdächtige festgenommen

Von Flüchtlingen bekommen die Ermittler Hinweise: Mehrere IS-Terroristen aus Syrien sollen sich unter falschem Namen nach Deutschland eingeschlichen haben. Es gibt Festnahmen.

In mehreren Bundesländern hat es am frühen Morgen Anti-Terror-Razzien gegeben. Dabei wurden sechs mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Sie würden verdächtigt, "einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Die Anschlagsplanung soll aber noch nicht abgeschlossen gewesen sein.

Nach Informationen der Zeitung die "Die Welt" wurden Wohnungen in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen durchsucht. Es seien unter anderem Laptops und Handys beschlagnahmt worden, heißt es weiter. Bei den Festgenommenen handle es sich um Syrer zwischen 20 und 28 Jahren.

Laut dem Bericht brachten Flüchtlinge ie Ermittler auf die Spur der Verdächtigen. Sie sagten den Ermittlern, dass die Männer in Syrien für den IS gekämpft hätten. Sie sollen unter falschen Identitäten ins Land gekommen sein und sich als Bürgerkriegsflüchtlinge ausgegeben haben.

Quelle: n-tv.de