Niederlage der Islamisten: Syrien nimmt letzte größere IS-Bastion ein

Vom einst so großen Kalifat bleibt nicht mehr viel: Nun meldet die syrische Armee auch die Rückeroberung von Albu Kamal. Es war die letzte Stadt, die die IS-Miliz im Land noch kontrollierte.

Die syrische Armee hat die Rückeroberung der letzten von der IS-Miliz kontrollierten Stadt im Land bekannt gegeben. Mit Hilfe verbündeter Streitkräfte sei es gelungen, die Stadt Albu Kamal zurückzuerobern, hieß es in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Sana veröffentlichten Erklärung der syrischen Armee. Am Mittwoch hatte die Armee bereits gemeldet, sie habe die IS-Abwehr in der Stadt in der östlichen Provinz Deir Essor durchbrochen.

Die IS-Kämpfer hätten sich aus der Stadt Albu Kamal im Osten Syriens zurückgezogen, meldete auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dafür hätten ihnen die Regierungskräfte einen Korridor geöffnet.

Die IS-Miliz hatte in den vergangenen Monaten im Irak und Syrien mehrere schwere Niederlagen erlitten. So verlor die sunnitische Extremistengruppe im Juli nach monatelangen Kämpfen die nordirakische Großstadt Mossul, im Oktober eroberte ein kurdisch-arabisches Bündnis auch die syrische IS-Hochburg Raka. Vergangene Woche fiel dann auch die ostsyrische Großstadt Deir Essor an die syrische Armee.

Nach Angaben der US-geführten internationalen Koalition haben die Extremisten mittlerweile rund 96 Prozent ihres ehemaligen Herrschaftsgebietes in Syrien und im Irak verloren.

Quelle: n-tv.de