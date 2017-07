Politik

Priebus verliert Machtkampf: Trump tauscht seinen Stabschef aus

Mit der Ernennung von Anthony Scaramucci zum Kommunikationsdirektor entfacht Donald Trump einen Machtkampf im Weißen Haus. Das zweite Opfer ist der Stabschef des Präsidenten. Sein Nachfolger wird der bisherige Heimatschutzminister.

US-Präsident Donald Trump hat seinen bisherigen Stabschef im Weißen Haus, den Republikaner Reince Priebus, gefeuert. Auf Twitter kündigte Trump an, dass künftig John F. Kelly die Geschäfte im Weißen Haus leiten wird. Der frühere General ist derzeit Minister für Heimatschutz in Trumps Kabinett. Kelly sei ein "echter Star" seiner Regierung, schrieb Trump in einem zweiten Tweet.

In einem dritten Tweet bedankte sich Trump für den Einsatz und die Hingabe von Priebus. "Wir haben zusammen eine Menge erreicht und ich bin stolz auf ihn", schreibt der Präsident.

Mit seiner Entlassung ist Priebus der große Verlierer des Machtkampfs, der zurzeit im Weißen Haus tobt. Trumps neuer Kommunikationschef Anthony Scaramucci hatte den Republikaner in den vergangenen Tagen massiv öffentlich angegriffen. Er warf Priebus vor, vertrauliche Informationen aus dem Weißen Haus an die Presse durchzustecken. In einem Telefonat mit einem Journalisten bezeichnete Scaramucci Priebus jüngst als "verdammten, paranoiden Schizophrenen" und "Paranoiker".

Vor einer Woche hatte mit Regierungssprecher Sean Spicer bereits ein enger Verbündeter von Priebus wegen Scaramucci das Weiße Haus verlassen.

Quelle: n-tv.de