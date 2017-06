Politik

Assad droht "heftiger Preis": USA erwarten neuen Giftgasangriff in Syrien

Im April sterben 87 Menschen im syrischen Ort Chan Scheichun bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff des Assad-Regimes. Jetzt wollen die USA in Syrien Aktivitäten erkennen, die denen von damals ähneln. Das Weiße Haus warnt vor einem "Massenmord".

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat Syriens Machthaber Baschar al-Assad vorgeworfen, möglicherweise einen Giftgasangriff vorzubereiten, der zu einem "Massenmord" an Zivilisten führen könnte. Die USA hätten "potenzielle Vorbereitungen für einen weiteren Chemiewaffenangriff des Assad-Regimes identifiziert, der wahrscheinlich einen Massenmord an Zivilisten, darunter unschuldige Kinder, zur Folge hat", sagte Trumps Sprecher Sean Spicer in Washington.

"Die Aktivitäten gleichen den Vorbereitungen, die das Regime vor seinem Chemiewaffenangriff am 4. April 2017 getroffen hatte", sagte Spicer weiter. Die USA seien in Syrien, um die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu "eliminieren". Wenn Assad aber einen weiteren Chemiewaffenangriff ausführte, würden er und seine Armee dafür einen "heftigen Preis" bezahlen.

Nikki Haley, die US-amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, ergänzte nach dem Statement, dass nicht nur die syrische Führung, sondern auch deren Verbündete für einen neuen Giftgasangriff verantwortlich gemacht würden. "Assad wird für jeden weiteren Angriff auf das syrische Volk verantwortlich gemacht, aber auch Russland und Iran, die ihn unterstützen, die eigene Bevölkerung zu töten", schrieb Haley auf Twitter.

Angriff auf syrische Regierungstruppen

Anfang April waren im syrischen Chan Scheichun bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff 87 Menschen getötet worden. Der Westen machte die syrische Armee dafür verantwortlich. Assad wies die Vorwürfe zurück und warf dem Westen vor, diese als "Vorwand" genutzt zu haben.

Die USA hatten als Vergeltung für den Angriff einen syrischen Luftwaffenstützpunkt mit Marschflugkörpern beschossen. Es war der erste direkte Angriff des US-Militärs auf die syrischen Regierungstruppen.

Quelle: n-tv.de