Anschlag erschüttert Barcelona: Was wir bisher wissen - und was nicht

Ein Lieferwagen fährt auf der Flaniermeile Las Ramblas in eine Menschenmenge. Mindestens 13 Menschen kommen ums Leben, bis zu 80 werden verletzt. Wer steckt hinter der Tat? Wer sind die Festgenommenen?

Was ist passiert?

Laut Augenzeugenberichten fährt am Nachmittag gegen 17 Uhr ein weißer Fiat-Transporter mit hoher Geschwindigkeit über die Flamiermeile Las Ramblas. Ein Augenzeuge spricht davon, der Wagen sei mit mindestens 80 Stundenkilometern in die Menge gefahren. Der Fahrer ist demnach im Zickzack gefahren, um möglichst viele Menschen zu überfahren. Augenzeugen berichten weiter, durch die Wucht der Aufschläge seien Körper durch die Luft geschleudert worden. Hinter einer Kreuzung hält der Wagen an, der oder die Insassen flüchten. Die Polizei dementiert Berichte, wonach sich der oder die Insassen in einem Restaurant verschanzt hätten.

Wieviel Menschen sind zu Schaden gekommen?

Mindestens 13 Menschen kommen ums Leben, es ist von bis zu 80 Verletzten die Rede. Das ZDF berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, unter den Toten befänden sich drei Deutsche.

Wer sind die festgenommenen Verdächtigen?

Kurz nach 20 Uhr meldet die katalanische Polizei, sie habe einen Verdächtigen festgenommen. Es gibt ein Foto, auf dem ein am Boden liegender gefesselter Mann auf einer Straße zu sehen ist, der von Polizisten umringt ist. Rund eine Stunde später melden die Behörden eine zweite Festnahme. Bei einem der Verdächtigen soll es sich um Driss Oubakir handeln. Der Franzose Mitte 20 mit marokkanischen Wurzeln soll den Transporter angemietet haben. Ein weiterer Verdächtiger soll der Zeitung "La Vanguardia" zufolge bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden sein. Dieser Bericht ist aber unbestätigt.

"La Vanguardia" berichtet jedoch auch, dass sich am Abend ein Mann bei der Polizei gemeldet habe, und sich als Oubakir ausgegeben habe. Er sei in seinem Heimatort in Frankreich und behauptet, dass seine Identität gestohlen worden sei. Die Hintergründe zu diesem Bericht sind ungeklärt.

Wer hat den Wagen gefahren?

Das wissen wir nicht.

Was waren die weiteren Pläne der Attentäter?

Zwischendurch gab es Berichte, wonach Verdächtige mit Langwaffen und schusssicheren Westen in der Stadt unterwegs seien. Das bestätigte sich jedoch nicht. Die Polizei fand jedoch kurz nach dem Anschlag rund 70 Kilometer von Barcelona entfernt einen weiteren Transporter, der auf Oubakirs Namen gemietet wurde. Möglicherweise sollte der zweite Wagen als Fluchtfahrzeug dienen.

Wer steckt hinter dem Anschlag?

Nach den Anschlägen von London, Stockholm, Nizza und Berlin, bei denen ebenfalls Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gefahren waren, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Tätern um radikale Islamisten handelt. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte in der Vergangenheit dazu aufgerufen, mit Fahrzeugen in europäischen Großstädten Anschläge zu verüben und hatte Anleitungen verbreitet, wie auf diese Weise möglichst viele Menschen getötet werden könnten.

Wer hat sich bekannt?

Die Terrormiliz Islamischer Staat. Was allerdings nicht heißen muss, dass die Tat von dem Netzwerk geplant wurde. Die Dschihadisten haben in der Vergangenheit bereits mehrfach Anschläge für sich reklamiert, obwohl zwischen Attentäter und der Miliz keine nachweisbare Verbindung bestand. Bei den Anschlägen in Nizza oder Berlin haben sich die Täter erst ganz kurz vor der Tat schriftlich oder per Video mit den Zielen des IS identifiziert. Dies nahm das Propaganda-Sprachrohr des IS, Amak, dann zum Anlass, von "Soldaten des Kalifats" zu sprechen.

