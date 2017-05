Politik

Attacke in Manchester: Was wir über den Terroranschlag wissen

Während eines Konzerts eines US-Popstars explodiert in der Manchester Arena eine Bombe. Fest steht bislang nur, dass es eine Terrorattacke war. Ansonsten ist die Lage noch unübersichtlich. Ein Überblick über die wichtigsten Fakten.

Was ist passiert?

Am Montagabend gab es gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MEZ) in der Veranstaltungshalle Manchester Arena mindestens eine Explosion. Außerdem wurde in der Nacht in einem Park in der Nähe der Halle ein verdächtiger Gegenstand entdeckt und schließlich gesprengt. Später stellte sich heraus, dass es sich um zurückgelassene Kleidung handelte.

War es ein Terroranschlag?

Die Polizei geht bislang von einem Terroranschlag aus. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich mit einer selbstgebauten Bombe in die Luft.

Was ist über den Täter bekannt?

Bei dem Täter soll es sich um einen männlichen Einzeltäter handeln. Seine Identität ist noch ungeklärt. Es wird noch geprüft, ob der Mann Teil eines größeren Netzwerks war. Der Täter habe einen selbstgebauten Sprengsatz am Körper getragen und kurz vor Mitternacht im Eingangsbereich der Halle zur Detonation gebracht, als die Zuschauer die Arena verließen, teilte die Polizei mit. Der Attentäter sei bei der Detonation seiner Bombe ebenfalls ums Leben gekommen. Vermutlich handelte es sich bei der Bombe um eine Nagelbombe. Bislang hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. Allerdings wurde der Vorfall in sozialen Netzwerken von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat gefeiert.

Wo genau explodierte die Bombe?

Der Fernsehsender BBC berichtete unter Berufung auf die Polizei, die Explosion sei im Foyer der Halle gewesen. Der Veranstalter erklärte, es sei in einem öffentlichen Raum außerhalb der eigentlichen Konzerthalle passiert.

Was war zu dem Zeitpunkt der Explosion in der Konzerthalle los?

Die US-Sängerin Ariana Grande hatte gerade die Bühne verlassen. Sie wurde durch die Bombenexplosion nicht verletzt. Später twitterte die 23-Jährige: "am Boden zerstört". "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte." Zu dem Konzert kamen vor allem Kinder und Jugendliche, etliche waren in Begleitung ihrer Eltern oder Verwandten. In die Halle passen 21.000 Menschen, damit ist die Manchester Arena die größte Veranstaltungshalle Europas.

Was ist über die Opfer bekannt?

Bislang gibt es 22 Tote und rund 60 Verletzte. Unter den Toten sollen auch Kinder sein. Bei den Toten soll es sich vor allem um britische Staatsangehörige handeln.

Was passierte nach der Explosion?

Es brach Panik aus. Menschen lagen blutüberströmt auf dem Boden, Augenzeugen berichteten, dass die Konzertbesucher in alle Richtungen davonliefen. Per Alarmaufruf wurde das Publikum aufgefordert, Ruhe zu bewahren. Vor der Konzerthalle forderte die Polizei die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Wie lief der Rettungseinsatz ab?

Nach der Explosion gingen 240 Notrufe bei der Polizei ein. Sofort rasten Krankenwagen zur Manchester Arena. Hubschrauber kreisten über dem Areal. Insgesamt waren laut Polizei 400 Kräfte im Einsatz. Die Verletzten wurden laut BBC in sechs Krankenhäuser im Großraum Manchester gebracht. Notfalldienste und Feuerwehr baten die Bevölkerung via Twitter, sie wegen des Einsatzes nur bei lebensbedrohlichen Angelegenheiten zu kontaktieren. Rund um die Halle zogen bewaffnete und maskierte Polizisten auf. Auch Sprengstoffspezialisten waren im Einsatz.

Wie halfen die Anwohner?

In Manchester boten Anwohner den Betroffenen Unterschlupf an; bei Twitter gab es dafür den Hashtag #roominmanchester. Taxifahrer boten ihre Hilfe an und transportierten Passagieren umsonst.

Wie reagierten die britischen Politiker?

Premierministerin Theresa May drückte den Opfern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus. "All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind", erklärte sie. Die Regierung will am Vormittag zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen am 8. Juni ist unterbrochen.

