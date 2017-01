Wirtschaft

Kommt der "harte" Brexit?: May schickt Pfund erneut auf Talfahrt

Im vergangenen Juni stimmen die Briten für einen Austritt aus der EU. Seitdem steht das Pfund Sterling unter Druck. Immer wieder sorgen Äußerungen aus der Politik dabei für zusätzlichen Druck - auch jetzt.

Ein möglicher Verlust des britischen Zugangs zum EU-Binnenmarkt hat dem Pfund Sterling zugesetzt. Es verbilligte sich um mehr als zwei US-Cent und fiel auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Monaten. Es kostete von 1,1979 Dollar.

Auslöser des Ausverkaufs war ein Bericht der "Sunday Times". Demzufolge strebt die britische Premierministerin Theresa May einen "klaren und harten" Brexit an, um die Zuwanderung zu begrenzen.

May will am Dienstag Details zu ihren Plänen für die voraussichtlich im März beginnenden Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU nennen. Bei einem sogenannten "sanften" Brexit würde das Vereinigte Königreich weiterhin Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben.

"Es ist unmöglich, vorherzusagen, wie stark ein 'harter' Brexit das Pfund schwächen würde", schrieben die Analysten der US-Bank JP Morgan. Eine weitere Abwertung um fünf bis zehn Prozent sei realistisch. Aktuell notiert die Währung rund 20 Prozent unter ihrem Niveau kurz vor dem Brexit-Referendum vom vergangenen Juni.

Auch zum Euro gab das Pfund nach. Die Gemeinschaftswährung kletterte um 0,2 Prozent auf 0,8834 Pfund. Binnen einer Woche konnte der Euro damit etwa zwei Prozent zur britischen Währung zulegen.

Quelle: n-tv.de