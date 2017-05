Wirtschaft

Bankenzuzug nach Brexit: Paris will neues London werden

Nach der Brexit-Entscheidung wollen Banken tausende Stellen in London abbauen. Frankreichs Notenbankchef rührt schon mal kräftig die Werbetrommel zugunsten von Paris. Aber die Seine-Metropole hat starke Mitbewerber.

Im Ringen um den Zuzug von Finanzinstituten aus London nach dem Brexit spielt Paris Frankreichs Notenbankchef zufolge vorne mit. "Wir haben diskrete, aber zahlreiche und ernsthafte Kontakte", sagte Francois Villeroy de Galhau auf einer Veranstaltung in der französischen Hauptstadt.

"Paris hat alle Chancen", sagte das EZB-Ratsmitglied, das auch der französischen Bankenaufsicht ACPR vorsteht. Nach dem für 2019 geplanten EU-Austritt benötigen in Großbritannien ansässige Institute voraussichtlich eine eigene Gesellschaft mit Lizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienste in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten anzubieten.

Neben Paris machen sich auch Frankfurt, Mailand, Amsterdam, Dublin und Luxemburg Hoffnung auf den Zuzug von Geldhäusern, Vermögensverwaltern und Investmenthäusern. Ausländische Banken planen wegen des Brexit bereits die Verlagerung Tausender Stellen aus London. Nach früheren Angaben von Insidern könnte die französische Großbank BNP Paribas bis zu 300 Stellen aus der britischen Hauptstadt und Finanzmetropole abziehen.

Auf der Veranstaltung bekräftigte Villeroy de Galhau zudem seine Ansicht, dass das Euro-Clearing nach dem Brexit aus London abziehen müsse. "Wir sehen nicht, wie das nach dem Brexit in London sein kann", sagte er.

Clearing-Häuser stehen im Handel zwischen Käufer und Verkäufer und springen im Notfall ein. Das soll die Transparenz und Sicherheit des Finanzsystems erhöhen. Aktuell werden aber 90 Prozent aller Euro-Derivategeschäfte über Clearing-Häuser in London wie LCH.Clearnet abgewickelt. Die EU-Kommission will ihre Pläne für die Zukunft des Euro-Clearings im Juni vorstellen.

Quelle: n-tv.de