Kronzeugen belasten Konzernspitze: VW meldet baldige Einigung mit US-Behörden

Die Verhandlungen von VW mit den US-Behörden stehen vor dem Abschluss. Mitten in den Endspurt der Gespräche um einen Vergleich platzt allerdings eine weitere Bombe - weitere brisante Details werden bekannt.

Volkswagen steht im Abgasskandal vor einer weiteren Einigung mit US-Behörden. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sehe ein Vergleichsentwurf Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar vor, teilte der Dax-Konzern mit. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Mit der Einigung sollen verschiedene strafrechtliche Untersuchungen sowie zivilrechtliche Bußgeldverfahren beigelegt werden, hieß es weiter.

Der Entwurf enthält laut VW auch ein Schuldeingeständnis des Konzerns. VW hatte weltweit massenhaft Software in Autos eingebaut, um die Abgaswerte bei Dieseln auf dem Prüfstand zu senken. Über die vereinbarten Strafzahlungen hinaus solle nun die interne Kontrolle bei VW gestärkt und eine "unabhängige Aufsichtsperson" benannt werden.

Volkswagen hat bislang 18,2 Milliarden Euro für die Folgen des Abgasskandals zurückgelegt. Der größte Teil davon dürfte allerdings bereits für Entschädigungszahlungen für US-Kunden und Strafen in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen reserviert sein. Die Summe werde wohl nicht reichen, teilte VW mit: "Kommt es zu dem Vergleich, werden die Zahlungsverpflichtungen voraussichtlich zu einem die bestehenden Rückstellungen übersteigenden finanziellen Aufwand führen", hieß es. "Wie hoch die Belastung für das Jahresergebnis 2016 konkret sein wird, hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab und lässt sich derzeit noch nicht bestimmen."

Schwere Vorwürfe gegen Winterkorn und Diess

Unterdessen werden der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn und das heutige Vorstandsmitglied Herbert Diess nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR schwer belastet. Zwei VW-Beschäftigte aus dem mittleren Management hätten als Kronzeugen bei der US-Justiz ausgesagt, Winterkorn und Diess seien Ende Juli 2015 über die Manipulation von Schadstoffmessungen bei Diesel-Fahrzeugen in den USA informiert worden.

Die Konzernspitze habe daraufhin aber keine Initiative ergriffen, um die US-Behörden über die Manipulationen aufzuklären und reinen Tisch zu machen. Vielmehr sei die Vertuschung wochenlang weitergegangen. So steht es auch in einer Strafanzeige eines US-Ermittlers bei Gericht in Detroit gegen den am Wochenende in Florida festgenommen VW-Manager. Dieser Manager war Leiter des Technik- und Umweltbüros von Volkswagen in den USA. Ihm wird ebenfalls Vertuschung vorgeworfen.

Mindestens fünf VW-Beschäftigte haben sich den US-Behörden als Kronzeugen zur Verfügung gestellt. Träfen die Aussagen der beiden Manager zu, die Winterkorn und Diess belasten, dann bekäme die Abgasaffäre eine neue Dimension. Zudem hätten Aktionäre von Volkswagen, die den Wolfsburger Autokonzern auf mehr als acht Milliarden Euro Schadenersatz für den Kursverlust ihrer Papiere verklagen, mehr Aussicht auf Erfolg.

Bisher hat VW den Fall ganz anders dargestellt. Der damalige Konzernvorstand um Winterkorn habe Ende August, Anfang September 2015 von den gefälschten Abgasmessungen erfahren. Daraufhin seien die Manipulationen den US-Behörden am 3. September 2015 offengelegt worden.

Kronzeuge informierte US-Ermittler auf eigene Faust

Insbesondere die Aussage des Kronzeugen Nummer eins bei der US-Justiz steht dem entgegen. Dieser VW-Manager war damals Abteilungsleiter im Bereich Dieselmotoren. Er hat nach Angaben von Kennern des Falles den US-Ermittlern berichtet, er habe die dortigen Behörden bei einem Termin am 19. August 2015 in den Vereinigten Staaten auf eigene Faust und entgegen den Anweisungen seiner Vorgesetzten über den Betrug informiert. Er habe die Behörden nicht länger anschwindeln wollen.

Nach seiner Rückkehr zu VW nach Wolfsburg seien ihm dort Vorwürfe gemacht worden. Die Aussagen der beiden Kronzeugen, die von der US-Justiz jetzt teilweise veröffentlicht wurden, sollen Winterkorn bekannt sein. Der Ex-Konzernchef soll die Vorwürfe zurückgewiesen haben. Winterkorn war im September 2015 wegen der Abgas-Affäre zurückgetreten und hatte bereits damals jegliches Fehlverhalten bestritten. Aus Volkswagen-Kreisen heißt es, auch die Anschuldigungen gegen Diess seien falsch. Diess war am 1. Juli 2015 von BMW nach Wolfsburg gewechselt. Er ist für die Marke VW zuständig.

Volkswagen beharrt auf der bisherigen Darstellung, wonach die Manipulationen in den USA dort umgehend bei den Behörden zugegeben worden seien, nachdem der Vorstand davon erfahren habe. "Daran hat sich nach jetziger Kenntnis bis heute auch nichts Wesentliches geändert", erklärte VW am Dienstag auf Anfrage.

Welche weiteren juristischen Baustellen gibt es? Abseits der milliardenschweren Kosten in den USA droht den Wolfsburgern auch in Europa weiter Ungemach. Angesichts der hohen Entschädigungszahlungen für Dieselbesitzer in den USA werden die Rufe der Verbraucherschützer nach Wiedergutmachung für europäische Kunden immer lauter. Hunderte Einzelklagen von Autobesitzern gegen VW oder Händler laufen allein in Deutschland - die Kläger könnten davon profitieren, dass die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eröffnet hat. Volkswagen stellt sich bei der Frage nach Entschädigungen nach wie vor quer und argumentiert, die Betrugssoftware sei in Europa nicht gesetzeswidrig.

Strafrechtlich ermittelt wird aber in Deutschland gegen VW-Angestellte und Manager, unter anderem wegen der Software-Manipulationen. Anklage wurde aber noch nicht erhoben. Weltweit sind rund elf Millionen Wagen von der "Dieselgate"-Affäre betroffen. Die Ermittler gehen daneben dem Verdacht nach, dass unter anderem Winterkorn und der jetzige Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch den Finanzmarkt zu spät über den aufgeflogenen Skandal ins Bild gesetzt haben.

Quelle: n-tv.de