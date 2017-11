Wirtschaft

Euro unter Druck, Dax auch?: Wirtschaft kritisiert Jamaika-Abbruch

Die FDP erklärt die Jamaika-Sondierungen für gescheitert. Die Kritik daran kommt nicht nur aus der Politik. Auch Wirtschaftsverbände zeigen sich enttäuscht.

Die Nachricht vom Scheitern der Sondierungen zeigt an den Finanzmärkten erste Reaktionen: In Fernost lastete sie am Morgen auf dem Euro. Die Gemeinschaftswährung fiel in Tokio zum Yen auf ein Zweimonatstief.

"Mit der FDP hat ausgerechnet eine wirtschaftsfreundliche Partei die Jamaika-Verhandlungen platzen lassen. Die Investoren am Aktienmarkt dürfte dies aber nur kurz stören", kommentierte Aktienexperte Benjamin Feingold von Feingold Research. "Der Dax dürfte sich kurz schütteln und danach zur Tagesordnung übergehen. Die wesentliche Politik für die Finanzmärkte wird in Frankfurt gemacht mit dem billigen Geld der EZB und ebenso wesentlich in Washington mit der US-Notenbank", unterstrich er.

Kritik aus der Wirtschaft

In Wirtschaftskreisen hierzulande kam der Abbruch der Sondierungsgespräche durch die FDP nicht gut an: "Für die deutsche Wirtschaft ist das Scheitern der Sondierungsgespräche eine Enttäuschung", sagte DIHK–Präsident Eric Schweitzer. Deutsche Unternehmen müssten sich nun auf eine möglicherweise längere Phase der Unsicherheit einstellen.

Auch das deutsche Handwerk kritisierte den Schritt: "Damit haben die sondierenden Parteien Deutschland einen Bärendienst erwiesen", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. "Es wirft kein gutes Licht auf die Parteien und leistet jenen Kräften Vorschub, die die Funktionsfähigkeit unseres politischen Systems infrage stellen."

Mehr zum Thema 20.11.17 Merkel bedauert Sondierungs-Ende FDP lässt Jamaika platzen

FDP-Chef Christian Lindner hatte am späten Sonntagabend die Sondierungen mit CDU, CSU und Grünen über Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition für gescheitert erklärt. Er hatte das mit fehlendem Vertrauen begründet: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren." Er erntete dafür Unverständnis und Kritik von sowohl von Unions-Seite als auch von den Grünen.

Quelle: n-tv.de