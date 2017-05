Wirtschaft

Börsenhochs in Übersee: Nikkei kratzt an der 20.000

Der Aufwärtstrend im Aktienhandel bleibt nicht auf das Marktgeschehen in Frankfurt beschränkt: In New York verzeichnen Händler neue Rekorde an der Nasdaq und im S&P-500. In Asien nähert sich der Nikkei einer größeren Kursschwelle.

Neue Rekordstände an der Wall Street haben die Tokioter Börse am zweiten Handelstag der Woche gestützt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte im frühen Handel 0,1 Prozent fester bei 19.893 Punkten. Die Anleger dürften nun die 20.000-Zähler-Marke testen, sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent tiefer.

Zu Wochenbeginn hatten die US-Börsenbarometer S&P-500 und Nasdaq auf neuen Höchstwerten geschlossen. Dazu trugen auch anziehende Ölpreise bei. Der Anstieg setzte sich nun fort: Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich im asiatischen Handel um weitere 0,4 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost legte der Euro etwas zu auf 1,0985 Dollar. Zur japanischen Währung sank der Dollar auf 113,48 Yen. Der Schweizer Franken tendierte zum Euro mit 1,0935 und zum Dollar mit 0,9956.

USA: Neue Rekordmarken in New York

An der Wall Street haben S&P-500-Index und Nasdaq 100 zum Wochenauftakt neue Rekordstände erreicht. Der Dow-Jones-Index schaffte es derweil im Montagshandel nach seiner mehrtägigen Durststrecke zeitweise wieder knapp über die Marke von 21.000 Punkten.

Zur Schlussglocke notierte der US-Leitindex 0,41 Prozent höher bei 20.981,94 Punkten. Der marktbreite S&P-500 ging nach seinem Höchststand bei knapp über 2404 Punkten mit plus 0,48 Prozent bei 2402,32 Punkten aus dem Handel. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte 0,31 Prozent auf 5704,48 Punkte zu. Sein neues Rekordhoch liegt bei 5706 Punkten.

Quelle: n-tv.de