Politik

Barrikaden und Wasserwerfer: Gipfel der Gewalt - Scharmützel in Hamburg

Die Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg überschatten den Gipfel. Inzwischen sehen sich die Behörden seit fast 24 Stunden mit Randalierern konfrontiert. Deren Aggression sorgt für vielerorts Entsetzen.

Eine Explosion der Gewalt von Linksautonomen hat den Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg überschattet. Angesichts stundenlanger Krawalle seit dem Vorabend forderte die Polizei der Hansestadt Verstärkung aus anderen Bundesländern an. Inzwischen halten zumeist Randalierer aus der linksautonomen Szene die Sicherheitsbehörden seit mehr als 24 Stunden in Atem. Am Abend flackerte die Gewalt vor allem im Schanzenviertel auf. Autonome zündeten Barrikaden auf Straßen an. Die Polizei setzte wiederholt Wasserwerfer ein. Etliche Schaulustige sind zudem in der Hansestadt unterwegs.

Zuvor hatte eine Mitteilung der Polizei, wonach ein Polizist im Schanzenviertel einen Warnschuss abgegeben habe, für Verwirrung. Der Beamte sei zuvor "massiv von Gewalttätern angegriffen" worden. Später präzisierte die Behörde die Angaben. Der Zwischenfall habe sich ereignet, als ein Zivilpolizist bei einer Körperverletzung eingeschritten sei.

Bei den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel wurden nach Angaben der Polizei vom Freitagabend 196 Beamte verletzt. 70 Menschen seien festgenommen und 15 in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher. Wegen der Proteste rückte die Hamburger Feuerwehr seit Donnerstagabend zu 156 Einsätzen aus. 61 kleinere und größere Feuer wurden gelöscht. Auch viele Demonstranten wurden verletzt, elf von ihnen schwer.

Politik entsetzt über Gewalt

Am Nachmittag hatte Kanzlerin Angela Merkel die gewaltsamen Proteste als "nicht zu akzeptieren" verurteilt. Scharfe Kritik an dieser Form des Protests kam auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz sagte: "Hochaggressive, gewalttätige Straftäter bringen Sicherheitskräfte in Bedrängnis und fordern unsere offene Gesellschaft in einer Weise heraus, die für niemanden akzeptabel sein kann."

Die Krawalle beeinträchtigten den Ablauf des G20-Partnerprogramms. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump, Melania Trump, saß stundenlang in ihrer Unterkunft an der Außenalster fest und verpasste den Auftakt mit Hafenrundfahrt und Klima-Vorträgen. Ein Termin im Deutschen Klimarechenzentrum, das mitten im Demo-Bereich liegt, musste kurzfristig umdisponiert und in ein Hotel verlegt werden. Am Abend fuhren die Trumps dann ungehindert - wie die anderen Staats- und Regierungschefs auch - vor der Elbphilharmonie vor.

Versammlungsverbot in der Hamburger Innenstadt

Friedliche Kundgebungen Tausender Gipfelgegner, aber auch gewaltsame Auseinandersetzungen des linksautonomen Schwarzen Blocks mit der Polizei gibt es bis zum Abend. Die Demonstranten versuchten über die Straßen und auf der Elbe in die Nähe der Elbphilharmonie zu gelangen, wo die G20-Mächtigen, ihre Partner und ausgewählte Gäste Beethovens 9. Symphonie hören wollten. Die immer wieder von Krawallmachern angegriffene Polizei verhinderte dies mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Die Polizei sprach von etwa 6000 Demonstranten.

Seit Freitag 6 Uhr und bis Samstagnachmittag 17 Uhr gilt in Teilen der Hamburger Innenstadt ein Versammlungsverbot. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer schätzte, dass rund 21.000 Polizisten das G20-Treffen in den Hamburger Messehallen schützen. Er sprach von blinder Gewalt - einige Beamte seien mit Zwillen erheblich verletzt worden. Randalierer zündeten zahlreiche Autos an.

Quelle: n-tv.de