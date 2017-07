Politik

Trump und die leere Hand: Handgate - die nächste!

Obacht - US-Präsident Trump trifft bei seiner Europa-Reise viele Menschen. Oftmals hat der US-Präsidenten nämlich beim Händeschütteln Probleme. Und gleich bei seiner ersten Station in Polen passiert es wieder.

Händeschütteln ist so eine Sache. In vielen Regionen der Welt hat es sich als Begrüßungszeremoniell einfach durchgesetzt. Doch wer ergreift wessen Hand? Wie kräftig wird die andere gedrückt? Und wie lange? Eher schütteln und still halten? US-Präsident Donald Trump hat dabei in der Vergangenheit bereits mehrfach für Lacher gesorgt. Bei seinem Besuch in Polen sorgt nun wieder eine Begrüßungszene für Heiterkeit im Netz. Neu ist dieses Mal: Trumps Hände spielen gar keine Rolle - irgendwie aber doch.

Polens First Lady Agata Kornhauser-Duda ging nämlich schnurstracks am US-Präsidenten vorbei. Dessen Hand blieb unergriffen - und er stand buchstäblich mit leeren Händen da. Denn die Frau von Polens Staatspräsident Andrzej Duda hatte es bei der Begrüßung zunächst auf Trumps Frau Melania abgesehen. Das registrierte auch der US-Präsident und sein Gesicht erstarrte zur Maske. "Handshake trouble", heißt dies bei der BBC.

Die Geschichte von Donalds Händen ist damit um ein Kapitel reicher. Begonnen hatte es dereinst im Wahlkampf mit der Debatte über ihre Größe. Später war Kanzlerin Angela Merkel zu Besuch in Washington und Trump wollte ihr die Hand partout nicht reichen. Eher wie ein Zweikampf spielte sich das Händeschütteln zwischen Trump und Emmanuel Macron beim Nato-Gipfel ab, als französische Präsident einfach energisch dagegen hielt.

Gar nicht mehr loslassen wollt der US-Präsident die Hand des japanischen Ministerpräsidenten Shionzo Abe. Ganze 19 Sekunden hatte er Abes Hände in seiner Gewalt. Schütteln, ziehen drücken - man meint, dem Gast aus Japan die Erleichterung regelrecht anzusehen, als der Gastgeber endlich von ihm ablässt.

Vielleicht hatte Trumps Model-Gattin Melania dies im Hinterkopf, als sie in Israel die Hand ihres Mannes schlicht ausschlug. Oder war es damals ganz anders?

Quelle: n-tv.de