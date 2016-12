Politik

Berliner Attentäter bei Mailand erschossen: Italien bestätigt Tod von Anis Amri

Europaweit fahnden Sicherheitskräfte nach Anis Amri, dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin. Auf seiner Flucht verlässt er Deutschland offenbar in Richtung Frankreich. In einem Vorort von Mailand geht er den italienischen Behörden schließlich bei einer Verkehrskontrolle ins Netz.

Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri ist in einem Vorort von Mailand erschossen worden. Der italienische Innenminister Marco Minniti bestätigte am Mittag auf einer Pressekonferenz, dass er bei einer Verkehrskontrolle getötet wurde. Ein Abgleich der Fingerabdrücke habe die Identität des Tunesiers bestätigt. Die deutschen Ermittler hatten diese im Lkw entdeckt, mit dem der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt wurde.

Die Bundesregierung kann den Tod von Amri bisher noch nicht bestätigen. "Ich würde sie da ein bisschen um Geduld bitten. Die Dinge sind im Fluss", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Die Regierung stehe in engem Kontakt mit den italienischen Behörden. Nach Aussage von Minniti besteht aber "nicht der Schatten eines Zweifels an der Identität des Toten".

Einreise mit dem Zug aus Frankreich

Demnach ist Amri einer Streife um 3 Uhr bei einer Straßenkontrolle auf einem Bahnhofsvorplatz in dem Vorort Sesto San Giovanni aufgefallen. Als er aufgefordert wurde, sich auszuweisen, habe er sofort eine Waffe aus dem Rucksack gezogen, "Gott ist groß" gerufen und auf die Polizisten geschossen. Die Beamten erwiderten das Feuer und töteten Amri. Augenzeugen berichten, sie hätten noch erfolglos versucht, den Tunesier zu reanimieren.

Bei dem Schusswechsel wurde einer der Polizisten an der Schulter getroffen, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er liegt im Krankenhaus.

Amri ist Polizeiangaben zufolge über Frankreich nach Italien eingereist. Er sei aus Frankreich, aus Chambéry in Savoien, nach Turin gekommen, berichtete der Mailänder Antiterrorchef Alberto Nobili. Von Turin in der italienischen Region Piemont sei er wiederum mit dem Zug nach Mailand gefahren, wo er gegen 1.00 Uhr in der Nacht zum Freitag angekommen sei.

Mit Italien vertraut

Zuvor gab es Berichte, wonach sich der Tunesier noch in Berlin aufhalten könnte. Dem Berliner "Tagesspiegel" zufolge war das eine Schlussfolgerung der deutschen Sicherheitsbehörden aufgrund der Verletzungen, die Amri bei seinem Terroranschlag am Breitscheidplatz davon getragen haben soll.

Amri hatte nach seiner Flucht aus Tunesien 2011 mehrere Jahre in Italien gelebt und italienisch gesprochen. Nach seiner Ankunft auf der Mittelmeerinsel Lampedusa wurde er in einem Auffanglager auf Sizilien untergebracht. In Palermo wurde er wegen Brandstiftung, Körperverletzung und Diebstahl zu vier Jahren Haft verurteilt. Seine Strafe verbüßte er in Catania und Palermo.

Quelle: n-tv.de