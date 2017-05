Politik

Südkorea ruft Sicherheitsrat ein: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Nordkorea lässt sich nicht beirren: Allen Warnungen und Verboten zum Trotz testet das kommunistische Land nach südkoranischen und US-Angaben zum wiederholten Male eine ballistischen Rakete.

Nordkorea hat trotz UN-Sanktionen und wachsenden Drucks der USA erneut eine Rakete getestet. Diese sei am Sonntagmorgen (Ortszeit) in der Nähe der Grenze zu China im Nordwesten des Landes gestartet und etwa 700 Kilometer weit geflogen, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit.

Nach Angaben des US-Pazifikkommandos, das den Start ebenfalls bestätigte, sei das Geschoss in Richtung Japan geflogen und dann ins Meer gestürzt. Es werde nun analysiert, um welchen Raketentyp es sich gehandelt habe.

UN-Resolutionen verbieten dem wegen seines Atomprogramms international isolierten Land den Test ballistischer Raketen. Nordkorea hatte im April zwei Raketentests unternommen, die aber nach südkoreanischen Angaben beide fehlschlugen. In beiden Fällen soll es sich um Mittelstreckenraketen gehandelt haben.

Südkoreas neuer Präsident Moon Jae In habe nach dem Test den nationalen Sicherheitsrat einberufen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Es war der erste nordkoreanische Raketenstart seit der Wahl Moons am 9. Mai. Dieser hatte während des Wahlkampfs erklärt, an die aktive Annäherungspolitik zu Nordkorea unter den früheren liberalen Präsidenten anknüpfen zu wollen. Er hatte das Nachbarland aber auch vor weiteren Provokationen gewarnt.

Flugzeugträger zur Abschreckung

Die Lage in der Region ist nach zwei Atomversuchen und zahlreichen Raketentests durch Nordkorea seit dem vergangenen Jahr sehr angespannt. US-Präsident Donald Trump drohte mehrfach mit Alleingängen im Konflikt mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang. Auch schloss er einen Militärschlag nicht aus. Als Demonstration der Stärke hatten die USA Ende April zum zweiten Mal in diesem Jahr den Flugzeugträger "USS Carl Vinsson" in Gewässer nahe der koreanischen Halbinsel geschickt. Zuletzt erklärte Trump aber auch, er sei unter bestimmten Bedingungen zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereit.

Nordkorea arbeitet trotz internationaler Sanktionen an ballistischen Raketen, die auch einen atomaren Sprengkopf bis in die USA tragen können. Experten warnten davor, dass es in der aufgeheizten Situation zu Missverständnissen kommen könnte, die einen militärischen Konflikt auslösen könnten.

Quelle: n-tv.de