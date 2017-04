Politik

Nach hundert Tagen im Amt: Trump ist der unbeliebteste US-Präsident

Es ist eine bittere Bilanz für Donald Trump: Hundert Tage nach seiner Vereidigung als US-Präsident stellen seine Umfragewerte einen Negativrekord auf. Auf seine Basis hingegen kann er nach wie vor zählen.

Donald Trump geht als unpopulärster US-Präsident der modernen Geschichte in sein 100-Tage-Amtsjubiläum. Doch seine Basis ist zufrieden mit ihm. Allerdings konnte er sie in den ersten drei Monaten im Weißen Haus nicht verbreitern. Das sind die Kernergebnisse einer Umfrage der "Washington Post" und des Senders ABC, die an diesem Sonntag veröffentlicht wurde.

Demnach stimmen nur 42 Prozent Trumps Amtsführung zu - das schlechteste Ergebnis nach den ersten 100 Tagen, das in der Zeitspanne seit Dwight D. Eisenhower gemessen wurde. 53 Prozent missbilligen Trumps Politik. Zum Vergleich: Das schlechteste Ergebnis vor Trump nach rund 100 Tagen im Amt wies nach Angaben der "Washington Post" der Demokrat Bill Clinton im April 1993 auf, dessen Kurs 39 Prozent ablehnten. Barack Obamas Sympathiewerte lagen um diese Zeit vor acht Jahren bei 69 Prozent, nur 26 Prozent missfiel seine Amtsführung.

Die meisten, die Trump im November gewählt haben, unterstützen ihn der Umfrage zufolge weiter: In dieser Gruppe liegt die Zustimmung zu seinem Kurs bei 94 Prozent, unter den Republikanern bei 84 Prozent. Auf die Frage, ob sie bedauerten, Trump gewählt zu haben, antworteten zwei Prozent mit ja, 96 Prozent stehen zu ihrem Votum.

96 Prozent würden Trump auch wiederwählen - ein besserer Wert als der, den seine unterlegene demokratische Rivalin Hillary Clinton aufweisen kann. Der "Washington Post" zufolge würden 83 Prozent ihrer Wähler sie erneut unterstützen. Trump war am 29. Januar in sein Amt eingeführt worden.

Bereits nach zwei Monaten im Amt war Trump einer Umfrage zufolge so unbeliebt wie kein anderer Präsident zu diesem Zeitpunkt. Dem Meinungsforschungsinstitut Gallup zufolge missbilligten 58 Prozent der US-Amerikaner Trumps Politik. Nur 37 Prozent waren demnach mit seiner Arbeit als Präsident zufrieden.

Quelle: n-tv.de