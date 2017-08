Politik

Misslungene Plakat-Kampagnen: Wahlkampf mit Axt und Schlüpfern

Von Kira Pieper

Auffallen um jeden Preis? Bei einigen Plakaten zur Bundestagswahl scheint genau das im Vordergrund zu stehen. Nur der Inhalt bleibt bisweilen auf der Strecke. Ein Überblick über die schrägsten Partei-Werbungen.

Am 24. September wird gewählt, längst haben die Parteien ihre Wahlwerbung an den Straßenlaternen festgemacht. Doch so mancher Wahlslogan kann ganz schön daneben gehen. Dabei sind Wahlplakate im digitalen Zeitalter eigentlich eine gute Wahl, wie eine Studie mit dem Titel "Vertrauen und Kommunikation in einer digitalisierten Welt" des Graduiertenkollegs an der Universität Münster belegt.

In einer repräsentativen Online-Befragung untersuchte der Kommunikationswissenschaftler Christian Wiencierz, wie Bürger die Wahlwerbung von CDU und SPD im Wahlkampf 2013 wahrnahmen. Er fand heraus: Parteien und ihre Kandidaten werden am ehesten als vertrauenswürdig empfunden, wenn die Werbung sie als fähig, integer und wohlwollend darstellt.

Umso fragwürdiger scheint da so manches aktuelle Wahlplakat. Einige Motive sorgen sicherlich für eine erhöhte Aufmerksamkeit, aber wohl nicht so, wie sie wollen. Ein paar Beispiele.

Die Bundestagswahl ist zwar erst im September. Die Münchner können die FDP-Kandidaten aber schon früher (an)wählen. Allerdings nur deren Telefonnummer.

Mit diesen Plakaten möchte die CDU wohl auf das Thema Digitalisierung anspielen. Der Rest ist eher peinlich.

Diese Kategorie könnte man mit "Unglückliche Komposition" betiteln.

Manchmal sorgt aber auch der politische Gegner für ein fehlendes "K".

Der Schulz-Zug scheint abgefahren. Aber vielleicht kann die SPD noch auf den Trump-Zug aufspringen?

Originelle Wortspiele, die nicht originell sind:

Huch! Der Wahlkampf hat begonnen! Unsere Plakate sind noch gar nicht fertig. Egal. Wir hängen sie einfach trotzdem schon mal auf:

Unterdessen hat sich eine andere Partei richtig Gedanken gemacht. Hier soll die Kampagne mit Hilfe eines 3D-Elements glücken.

Wie das Brainstorming bei den Linken zur anstehenden Wahlkampagne wohl aussah? Vielleicht so: Was fällt euch zum Stichwort (soziales) Netz ein? - Spiderman!

Und zu guter Letzt gibt es noch die Parteien, bei denen zwar der Kandidat feststeht. Aber die Inhalte noch nicht.

Quelle: n-tv.de