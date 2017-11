Politik

Keine Annäherung bei Jamaika: Seehofer räumt Schwierigkeiten ein

Der Zeitplan ist nicht zu halten: Die Jamaika-Sondierer vertagen sich. CSU-Chef Seehofer räumt Probleme ein, es gebe "schwierige Felder". Ein FDP-Politiker zeigt sich besonders frustriert: Man sei in vier Wochen bei wesentlichen Punkten nicht weiter gekommen.

CSU-Chef Horst Seehofer hat schwerwiegende Probleme bei den Jamaika-Sondierungen eingeräumt, will aber weiter und ohne Zeitlimit für ein Bündnis kämpfen. "Wir werden alles Menschenmögliche tun, um auszuloten, ob eine stabile Regierungsbildung möglich ist", sagte der bayerische Ministerpräsident. Es sei aber von Anfang an klar gewesen, "dass das schwierige Sondierungsgespräche werden".

Am frühen Morgen hatten die Unterhändler der Jamaika-Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne ihre Sondierungen auf Mittag vertagt. Auch am Samstag solle noch weiter verhandelt werden, hieß es. Konkrete Ergebnisse wurden vorerst nicht genannt. Aus Verhandlungskreisen war über extrem schwierige Gespräche berichtet worden. Das betraf besonders die Flüchtlingspolitik, bei der sich die Positionen von Grünen und CSU unvereinbar gegenüberstanden.

In vielen Themen gebe es inhaltlich noch keine ausreichende Annäherung, dies gelte auch für den Abbau des Soli- Steuerzuschlags, so Seehofer: "Das sind schwierige Felder, die zu bearbeiten sind." Für die Fortsetzung der Gespräche gebe es kein Zeitlimit.

Beim umstrittenen Familiennachzug von Angehörigen von bereits in Deutschland lebenden Asylbewerbern zeigte sich Seehofer hart. Hier gehe es um Hunderttausende Personen. "Deshalb können wir einer Lösung, die eine Ausweitung der Zuwanderung zum Ergebnis hat, nicht zustimmen." Er bezog sich auf den Streit mit den Grünen hinsichtlich der Frage des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Während die Grünen sich für das Recht auf Familiennachzug für alle Flüchtlingsgruppen einsetzen und eine Begrenzung der Aufnahme ablehnen, vertritt die CSU in diesem Punkt die gegenteilige Position.

Doch auch bei anderen Themen knirscht es. Die FDP will sich etwa beim Abbau des Soli nicht mit einem abgespeckten Kompromissangebot von Union und Grünen zufrieden geben. Aus Parteikreisen war zu hören, der Vorschlag, den Soli in der Wahlperiode bis 2021 um acht bis zwölf Milliarden Euro abzubauen, sei zu wenig. "Das reicht uns nicht", hieß es.

Die FDP pocht auf einen vollständigen Wegfall des Zuschlags zur Einkommensteuer von derzeit 5,5 Prozent. Damit müsste der Bund, dem die Abgabe alleine zusteht, auf Steuereinnahmen von gut 20 Milliarden Euro verzichten. Union und Grüne verlangen von der FDP, Vorschläge für eine Gegenfinanzierung zu machen, weil sonst Spielräume für andere Jamaika-Projekte zu klein würden.

"Nichts ist beschlossen"

Kanzlerin Angela Merkel sagte nach Ende der Gespräche nur: "Guten Morgen. Heute geht's weiter." Kanzleramtschef Peter Altmaier von der CDU betonte, wenn alle ernsthaft wollten, könne das etwas werden. Auch FDP-Chef Christian Lindner betonte, dass ein Bündnis der vier unterschiedlichen Parteien zustande kommen könnte. Es gebe aber noch unterschiedliche Auffassungen besonders in der Migrations- und Finanzpolitik.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki zeigte sich dagegen frustriert. "Wir sind, was ich wirklich faszinierend finde, nach vier Wochen im Prinzip in den wesentlichen Punkten nicht weiter. Und das ist bedauerlich", sagte er. Es habe sich "nicht wirklich" Vertrauen zwischen den handelnden Personen aufgebaut. "Wenn das bei dem heutigen Stand bleibt, dann werden wir nicht weiterkommen", so Kubicki. "Es ist alles offen", sagte der FDP-Politiker Hermann Otto Solms. "Nichts ist vereinbart, nichts ist beschlossen", bestätigte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.

Seehofer warf einzelnen Grünen-Politikern vor, mit "bewusst in die Öffentlichkeit getragenen Thesen" über angebliche Machtkämpfe in der CSU das Gesprächsklima zu belasten. "Das sind alles Falschbehauptungen. Wir brauchen nicht die Falschbehauptungen aus Moskau zurückdrängen, sondern es müssen sich manche wie die Grünen fragen, warum sie solche Falschbehauptungen in die Welt setzen", sagte Seehofer, der parteiintern stark unter Druck steht.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Es ist genauso schwierig, wie es zu erwarten war. Trotzdem oder gerade deswegen nehmen wir unsere Verantwortung wahr, alles zu unternehmen und vielleicht zu einem guten Ergebnis zu kommen." Deswegen müsse man jetzt in die Verlängerung gehen.

Bereits am späten Donnerstagabend waren die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis wegen massiver Differenzen beim Klimaschutz, dem Familiennachzug von Flüchtlingen, beim Abbau des Solidaritätszuschlags und bei den Finanzen ins Stocken geraten. Daraufhin bemühten sich die Verhandlungsführer in Einzelgesprächen, wieder Bewegung in die Gespräche zu bringen.

Quelle: n-tv.de