Berlin-Attentäter Anis Amri: Tunesien schnappt mutmaßliche Komplizen

Möglicherweise hatte der Berliner Attentäter Anis Amri Unterstützung aus seinem Heimatland Tunesien. Die dortigen Behörden melden mehrere Festnahmen. Bei einem Festgenommenen handele es sich um einen Neffen Amris.

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri sind in Tunesien drei Verdächtige festgenommen worden. Einer davon sei ein Neffe des 24-Jährigen, erklärte das Innenministerium in Tunis. Die Festgenommenen seien demnach zwischen 18 und 27 Jahre alt. Der Neffe habe gestanden, dass er mit Amri auf einem verschlüsselten Weg über eine Nachrichtenapp in Kontakt gestanden habe. Sein Onkel habe gewollt, dass er der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue schwöre. Auch habe er ihm Geld geschickt.

Das Ministerium bezeichnete die drei Männer als eine Terrorzelle, die Sicherheitskräfte bereits am Freitag nahe der Stadt Kairouan ausgehoben hätten. In dieser Region lebt auch die Familie von Amri. Kairouan gilt als Salafistenhochburg.

Auch die Behörden in Spanien untersuchen Kontakte eines ihrer Staatsangehörigen zu Amri. Ob es zu Festnahmen komme, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben, sagte Innenminister Juan Ignacio Zoido dem Hörfunksender COPE. Auch die Behörden in Italien versuchen herauszufinden, ob Amri dort Komplizen hatte.

Amri war am Freitagmorgen am Bahnhof Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einer Polizeikontrolle getötet worden. Zuvor war nach ihm europaweit gefahndet worden. Noch während die Fahndung lief, wurde Amri von seinem Bruder aufgefordert, aufzugeben und sich der Polizei zu stellen. "Wenn er mich gerade hört, dann sage ich ihm: Stelle Dich, dann ist es für Deine Familie einfacher", sagte Abdelkader Amri in seiner tunesischen Heimatstadt Oueslatia. "Wenn mein Bruder hinter dem Angriff steckt, dann sage ich ihm: 'Du entehrst uns.'"

Amri war ein Kleindealer

Anis Amri stammt aus Oueslatia und hat fünf Geschwister - zwei Brüder und drei Schwestern. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Tunesien war Amri in seinem Heimatland mehrfach wegen Drogendelikten festgenommen worden. Auch in Berlin - wo er im Herbst 2016 mehrere Monate überwacht wurde - soll er am Görlitzer Park mit Drogen gehandelt haben.

Der 24-Jährige kam 2011 nach Europa und saß wegen Brandstiftung eine knapp vierjährige Gefängnisstrafe in Italien ab, bevor er nach Deutschland weiterreiste. Er sollte in der Vergangenheit sowohl aus Italien als auch aus Deutschland in seine Heimat abgeschoben werden. Tunesien weigerte sich jedoch bis vergangenen Mittwoch, Amri aufzunehmen. Der 24-Jährige hatte keine Ausweispapiere, die ihn als Tunesier auswiesen. Das nordafrikanische Land verweigerte daraufhin zunächst, Amri einreisen zu lassen.

Sicherheitsmaßnahmen erhöht

Zu den Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom erhöhte die Polizei deutlich ihre Präsenz. Lastwagen durften nicht in die Innenstadt fahren und Anti-Terror-Einheiten der Polizei mit Maschinenpistolen errichteten Kontrollposten vor Sehenswürdigkeiten, wo sich üblicherweise große Menschenmengen versammeln. Auf den Straßen zum Vatikan, wo Papst Franziskus die Weihnachtsmesse feiert, waren im Abstand von rund 100 Metern Polizei- und Militärfahrzeuge positioniert.

Auch die politische Debatte über die Schlussfolgerungen aus dem Anschlag von Berlin ging weiter. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte vor einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. "Europa muss den Menschen, die aus den Kriegsgebieten und vom Terror fliehen, Zuflucht bieten", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es wäre falsch, alle Flüchtlinge unter einen Terrorismus-Generalverdacht zu stellen."

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere forderte SPD und Grüne auf, ihre Abwehrhaltung bei neuen Asylgesetzen aufzugeben. Wären Tunesien, Marokko und Algerien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft, würden Asylverfahren auch bei Tunesiern schneller und einfacher verlaufen als bisher, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag".

Quelle: n-tv.de