Politik

Treffen mit Macron in Versailles: Von Hilfe für Le Pen will Putin nichts wissen

Während seines ersten Besuchs beim französischen Staatschef Macron gibt sich Russlands Präsident Putin keine Blöße: Sein Treffen im Wahlkampf mit dessen Rivalin Marine Le Pen spielt er herunter. Auch die Hackerangriffe kommentiert er nur widerwillig.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Vorwürfe der Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich erneut zurückgewiesen. Es habe nicht bewiesen werden können, dass russische Hacker versucht hätten, die Wahl zu beeinflussen. Deshalb gebe es auch nichts zu kommentieren, erklärte Putin nach einem Treffen mit dem neuen französischen Staatschef Emmanuel Macron in Versailles. Kurz vor der Stichwahl in Frankreich am 7. Mai waren im Internet Dokumente veröffentlicht worden, die Macron in ein schlechtes Licht rücken sollten. Experten vermuten dahinter einen gezielten russischen Angriff.

Putin rechtfertigte außerdem den Empfang von Marine Le Pen im Kreml kurz vor der Wahl. Das sei keine Einflussnahme auf die Wahl gewesen, so der Präsident. Das Eintreten Le Pens für den Erhalt nationaler Identitäten in Europa habe seine Berechtigung. Die Chefin der rechtsextremen Front National (FN) sei mehrfach in Moskau gewesen, so Putin - und sie sei stets für ein enges Verhältnis zu Russland eingetreten. "Warum hätten wir ihr absagen sollen?", fragte der Kreml-Chef. Für Wirbel hatte nach dem Treffen ein Tweet des russischen Senders LifeNews gesorgt, in dem getitelt wurde, Moskau werde Le Pen helfen, die Wahl zu gewinnen. Der Tweet war später gelöscht worden, kursiert als Bild aber weiter im Netz.

Nach den ersten bilateralen Gesprächen setzten aber beide Staatschefs auf Verständigung bei Themen wie dem internationalen Terrorismus, der Ukraine-Krise und dem Bürgerkrieg in Syrien. Im Friedensprozess für die krisengeschüttelte Ukraine kündigten sie ein baldiges Treffen im sogenannten Normandie-Format an, dem auch Deutschland und die Ukraine angehören. Es gebe den Willen, im Rahmen der Friedensvereinbarung von Minsk zu einer Deeskalation des Konflikts zu kommen, sagte Macron. Bisher sind weder die mehrfach erklärte Waffenruhe noch der Abzug von schwerem Kriegsgerät umgesetzt.

Gemeinsames im Syrien-Konflikt

In der Syrien-Frage warnte Macron vor dem Einsatz von Chemiewaffen. Das sei eine "rote Linie", deren Überschreitung Vergeltungsmaßnahmen und eine unverzügliche Antwort Frankreichs nach sich zögen, so der Präsident. Er betonte jedoch, dass die Partnerschaft mit Moskau im Kampf gegen die IS-Terrormiliz gestärkt werden könne und plädierte für einen demokratischen Übergang in dem Bürgerkriegsland. Dabei müsse jedoch Syrien als Staat bewahrt werden. "In der Region sind gescheiterte Staaten eine Bedrohung (...)", so Macron. Russland gilt als wichtigster Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Putin rief Frankreich derweil zum gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus auf. Er habe Macron vorgeschlagen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu gründen, die sich in Moskau und Paris treffe, sagte der Kreml-Chef. Zugleich stärkte er indirekt Assad den Rücken. "Es ist unmöglich, gegen die Terrorgefahr zu kämpfen, indem man die Staatlichkeit in Ländern zerstört, die ohnehin schon unter innenpolitischen Problemen und Widersprüchen leiden", so Putin. Nichtsdestotrotz stimmten Frankreich und Russland in manchen Punkten zum Syrien-Konflikt überein. Dies sei eine Grundlage, die Zusammenarbeit intensiver zu gestalten.

Quelle: n-tv.de