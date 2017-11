Sport

Nowitzkis 1800. Dreier: Dallas bringt es doch noch

Seltenes trägt sich in der NBA zu: Die Dallas Mavericks gewinnen ein Spiel. Und das Team um Nowitzki und Kleber lässt es gegen Milwaukee ordentlich krachen. Dagegen verlieren Schröders Hawks trotz guter Leistung des Braunschweigers.

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feiern können. Die Texaner setzten sich deutlich mit 111:79 (56:44) gegen die Milwaukee Bucks durch. Der 39-jährige Würzburger erzielte sieben Punkte beim Heimsieg seines Teams. Der frühere Nationalspieler holte zusätzlich sieben Rebounds und verteilte vier Assists. Zudem gelang ihm ein besonderer Wurf: Als 14. Spieler in der Geschichte der NBA hat der Deutsche in seiner Karriere nun 1800 Dreier verwandelt.

Landsmann Maxi Kleber kam bei seinem zweiten Spiel in Dallas-Anfangsformation auf fünf Zähler.Angeführt wurden die Mavericks von Wesley Matthews, der 22 Punkte verbuchte. Bei den Gästen konnte der Grieche Giannis Antetokounmpo mit 24 Punkten und 17 Rebounds überzeugen. Wie schon am Freitag bei der 87:111-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves ging Dallas mit einer 12-Punkte-Führung in die Halbzeit, dieses Mal brach das Team vor eigenem Publikum aber nicht ein. Dallas liegt trotz des dritten Saisonerfolgs weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz in der Western Conference mit 3 Siegen und 14 Niederlagen.

Die Boston Celtics konnten ihre Siegesserie auch im Spiel gegen die Atlanta Hawks weiter ausbauen. Mit 110:99 (44:50) besiegten die Celtics das Team von Jungstar Dennis Schröder und feierten ihren 15. Sieg in Folge. Celtics-Star Kyrie Irving versenkte zehn seiner zwölf Wurfversuche, inklusive fünf von sechs Dreiern, und war mit 30 Punkten der Topscorer der Partie. Jaylen Brown steuerte 27 Zähler zum Erfolg bei.

Nationalspieler Daniel Theis blieb ohne Punkte im Spiel. Der 25-Jährige im Trikot der Celtics verbuchte jedoch zwei Rebounds. Für die Gastgeber war Schröder mit 24 Punkten am erfolgreichsten. Der 24-jährige Braunschweiger verteilte zudem neun Assists. Mit drei Siegen aus 16 Spielen ist Atlanta aktuell letzter im Osten.

