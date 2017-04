Technik

Manipulierte Abstimmung?: Eklat beim Deutschen Computerspielpreis

Von Johannes Wallat

Beim Deutschen Computerspielpreis werden die besten Games des Jahres geehrt, 550.000 Euro sind im Topf. Bei der Verleihung kommt es zum Eklat: Ein Gewinner lehnt den Preis ab, ein wichtiger Mitausrichter akzeptiert die gewählten Sieger nicht. Was ist passiert?

Jedes Jahr wird in Berlin der Deutsche Computerspielpreis (DCP) verliehen. Die Auszeichnung ehrt die besten Games aus deutschen Entwicklerstuben, die Preisgelder sind in diesem Jahr höher als je zuvor, weil unter anderem das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) seinen Anteil kräftig aufgestockt hat. Ministeriumschef Alexander Dobrindt (CSU) überreichte den Siegern die Preise von insgesamt 550.000 Euro - doch nicht alle wollten die Auszeichnung haben.

Gewinner des wichtigsten Preises ist die Entwicklerstube Keen Games aus Frankfurt am Main. Ihr Abenteuerspiel "Portal Knights" wurde als "Bestes deutsches Spiel" des Jahres ausgezeichnet, 110.000 Euro Preisgeld bekommen die Macher. In dem Spiel gelangt ein Zauberer durch ein magisches Tor in zufallsgenerierte Welten voller Abenteuer und Gefahren und muss sich im Kampf gegen das Böse behaupten. Portal Knights ist für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Windows-Nutzer können es auch am PC spielen.

Abgelehnt: Mimimi will Preis nicht haben

Nominiert waren neben Portal Knights auch die Spiele "On Rusty Trails" und "Shadow Tactics". Letzteres gewann den Preis für "Bestes Game-Design", dotiert mit 40.000 Euro. Doch die Macher des Spiels vom Münchner Studio Mimimi Productions verweigerten die Annahme des Preises. Eine Begründung nannten sie nicht - Spekulationen zufolge war es bei der Abstimmung zu Unstimmigkeiten gekommen, berichtet unter anderem "Golem". Womöglich hängt die Ablehnung damit zusammen, dass "Shadow Tactics" bei der Wahl zum besten Game das Nachsehen hatte.

"Gamestar" führt aus: Nach der Hauptjury-Sitzung, bei der aus den Nominierungen der Fachjurys die Sieger gewählt wurden, seien aufgrund von Auffälligkeiten die Abstimmungsprotokolle überprüft worden. Dabei sei entdeckt worden, dass "in den meisten Kategorien Stimmen fehlten, deren Verbleib nicht festgestellt werden konnte, da keine Enthaltungen oder Abwesenheiten gezählt wurden", zitiert die Website aus einer internen E-Mail an die Mitglieder des Bundesverbands der deutschen Games-Branche (GAME).

GAME trägt Entscheidung nicht mit

Die Ergebnisse der Abstimmung seien in drei Preiskategorien so knapp gewesen, dass die fehlenden Stimmen besonders relevant seien. Eine Neuabstimmung, wie sie GAME und einige Juroren gefordert hatten, sei aber durch Mehrheitsbeschluss abgelehnt worden, berichtet "Gamestar". Einen Kompromiss mit den Mitausrichtern, dem BMVI und dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), sei bis dato nicht gefunden worden, weshalb der GAME-Vorstand die Vergabe der Preise in den drei Kategorien nicht mittrage, zitiert "Gamestar" weiter aus der E-Mail. Welche Kategorien das sind, wird aus der Meldung nicht ersichtlich, eine Nachfrage von n-tv.de bei GAME blieb vorerst unbeantwortet.

Die anderen Preisträger

Für sein Virtual-Reality-Abenteuer "Robinson: The Journey", bei dem der Spieler auf einem fremden Planeten mit lebenden Dinosauriern strandet, erhielt der Frankfurter Spieleentwickler Crytek den Preis für die "Beste Inszenierung". Das beste Kinderspiel heißt "She Remembered Caterpillars" und stammt von den Kassler Entwicklern Jumpsuit Entertainment.

Den Preis für das "Beste Serious Game" teilen sich das Hack'n'Run-Spiel "Debugger 3.16" von Spiderwork Games und "Orwell" von Osmotic Studios. Der undotierte Publikumspreis geht an "The Witcher 3", das "Beste Internationale Spiel" ist Nintendos "The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild". Die "Beste Internationale Spielewelt" hat laut Jury "Uncharted 4: A Thiefs End" von Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment zu bieten. Dieser Preis ist aber ebenfalls undotiert. Das "Beste Internationale Multiplayer-Spiel" ist in diesem Jahr "Overwatch" von Blizzard.

Für ihre Nachwuchskonzepte wurden zwei Teams der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) sowie ein Team der TH Köln ausgezeichnet. Den Sonderpreis der Jury bekommt das Computerspielmuseum in Berlin.

Alle Preisträger finden sich auf der Website des DCP - vom Eklat bei der Verleihung ist dort aber kein Wort zu lesen.

Quelle: n-tv.de