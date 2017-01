Technik

Neuer Qualcomm-Chip geleakt: Smartphones laufen bald viel länger

Zum Auftakt der CES stellt Qualcomm voraussichtlich den neuen Smartphone-Chip Snapdragon 835 vor. Ein geleaktes Dokument zeigt, dass er nicht nur schneller und kleiner ist, sondern auch die Laufzeiten von Handys deutlich verlängert.

Über mangelnde Leistung können sich Käufer eines aktuellen Top-Smartphones normalerweise kaum beschweren, egal, welchen Platz ihr Gerät in Benchmark-Tests belegt. Genügend Reservenum alle Aufgaben flüssig zu erledigen, haben nicht nur die Top 10. Aber selbst wenn Virtual- oder Augmented-Reality-Anwendungen künftig vielleicht noch kräftigere Chip-Muskeln verlangen, wünschen sich die meisten Nutzer vor allem, dass ihr Smartphone länger durchhält. Qualcomm könnte mit dem kommenden Snapdragon 835 beide Ziele erreichen und Top-Leistung und Sparsamkeit vereinen. Leak-Experte Evan Blass (@evleaks) hat ein Dokument veröffentlicht, in dem Qualcomm diese und andere Eigenschaften ankündigt. Von "Videocardz" geleakte Präsentationsgrafiken bestätigen die Angaben.

30 Prozent kleiner

Demnach ist der Snapdragon 835 nicht nur kleiner und schneller als "jeder andere Chipsatz bisher", sondern auch wesentlich energieeffizienter. Möglich ist dies unter anderem durch das 10-Nanometer-Fertigungsverfahren, durch das auf weniger Platz mehr Transistoren untergebracht werden können und der Weg, den Elektronen zurücklegen müssen, kürzer wird. Der neue Chip ist beispielsweise 30 Prozent kleiner als der Snapdragon 820, der vor rund einem Jahr im 14-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde.

Laut Qualcomm verbraucht der Chip trotz einer um 27 Prozent gesteigerten Leistung 40 Prozent weniger Energie als sein Vorgänger. Smartphone-Hersteller könnten so dünnere Geräte mit größeren Akkus fertigen, die trotzdem länger durchhielten, heißt es im Blogpost. Sogar Smartphones, deren Batterien mehrere Tage durchhalten, verspricht das US-Unternehmen. Geht der Akku doch mal zur Neige, soll die verbesserte Schnelllade-Funktion Quick Charge 4 ermöglichen, dass ein Smartphone in 5 Minuten an der Steckdose genug Saft für bis zu 5 Betriebsstunden zieht.

Mehr als ein Prozessor

Der Snapdragon 835 ist, wie im mobilen Bereich üblich, ein sogenanntes System on a Chip (SoC), bei dem die zentrale Recheneinheit (CPU) Kryo 280 nur einen Bereich belegt. Weitere Elemente des neuen Snapdragon sind Qualcomms Grafikeinheit (GPU) Adreno 540 und ein Hexagon-Bildprozessor (DSP). Grafisch soll der neue Chip den Snapdragon 820 laut Präsentations-Grafiken um 25 Prozent übertreffen. Bei Kameraaufnahmen soll er unter anderem besser digital stabilisieren und schneller fokussieren.

Eines der ersten Smartphones, das mit dem neuen Super-Chip auf den Markt kommt, könnte Samsungs Galaxy S8 sein. Wie bei den Vorgängern setzt Samsung auch bei ihm vermutlich neben eigenen Exynos-Prozessoren auf Qualcomm-Chips.

Quelle: n-tv.de